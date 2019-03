Anna Kurnikova arată fabulos la 14 luni după ce a născut gemeni: Cum a pozat la 37 de ani iubita lui Enrique Iglesias

Fosta tenismenă e într-o formă fizică incredibilă la doar un an și două luni după ce a devenit mamă. Ea a pozat într-o ipostază sexy.

Anna Kurnikova s-a consacrat în istoria tenisului drept cea mai faimoasă jucătoare care nu a câștigat niciun turneu WTA, dar s-a aflat o vreme în top 10. În decembrie 2017, ea și iubitul său, Enrigue Iglesias, au devenit părinți, fosta tenismenă aducând pe lume doi gemeni, Nicholas și Lucy. N-a trecut mult de atunci, iar acum vedeta născută în Rusia se mândrește cu o siluetă de invidiat.



Kurnikova a postat pe Instagram o fotografie făcută în timp ce dansa pe o masă, în bikini și încălțată cu sandale cu toc înalt. La 37 de ani, ea arată senzațional după ce a fost însărcinată cu gemeni - într-un costum de baie din două piese multicolore, blonda a dansat cu mâinile în sus după ce a urcat pe măsuța de cafea, aflată pe o terasă de pe acoperișul unei clădiri.





Kurnikova are o relație de 18 ani cu Enrique Iglesias. Cei doi s-au cunoscut în 2001 și fosta sportivă a apărut într-un videoclip al artistului. Cântărețul în vârstă de 43 de ani a postat și el pe contul său de Instagram o scurtă înregistrare video făcută în timp ce se distra cu gemenii. El publică foarte rar imagini din viața sa privată, notează Daily Mail.



În ciuda zvonurilor persistente potrivit cărora s-au căsătorit, Iglesias a negat că ei ar fi soț și soție. "Când ești de ceva timp cu cineva, așa cum sunt eu, e ca și cum ai fi căsătorit. Nu, nu sunt. Dar mi-ar plăcea să ne căsătorim, poate în viitor. Acum am copii, așa că am mintea ocupată mai mult decât acum cinci sau zece ani", a declarat el în octombrie.



În toamna anului trecut, Iglesias a dat câteva detalii picante despre relația cu iubita lui.

, a adăugat el.Nu este prima oară când Iglesias vorbește despre viața sa sexuală., a declarat el recent, adăugând că se bucură să o vadă pe Anna că a devenit mamă:Fosta jucătoare de tenis de origine rusă Anna Kurnikova, devenită vedetă pe plan internaţional datorită aspectului ei atrăgător, despre care presa internaţională a afirmat în repetate ocazii că ar fi schimbat imaginea tenisului feminin, nu a câştigat niciun turneu WTA.Kurnikova s-a aflat pentru o vreme în Top 10 mondial, ocupând poziţia a opta, şi a câştigat de două ori Australian Open în proba de dublu, făcând pereche, în 1999 şi în 2002, cu jucătoarea elveţiană Martina Hingis.Foto: Hepta