8 ingrediente hidratante pentru piele din bucătăria ta

Hidratarea eficientă este cheia unei pieli frumoase și strălucitoare. Dar înainte de a cheltui o mulțime de bani pe creme scumpe din comerț, ar trebui să încerci întâi ingrediente simple, dar intens hidratante din bucătăria ta.

Miere

Lapte bătut

Ulei de măsline

Ulei de ricin

Ulei de cocos

Avocado

Castraveți

Aloe vera

Iată câteva ingrediente benefice pentru piele pe care probabil le ai deja în casă:Mierea crudă, organică, este un ingredient antibacterian ce are efecte benefice în tratarea acneei, ajută la eliberarea porilor și curăță pielea. De asemenea, conține antioxidanți, fiind eficientă pentru tratarea ridurilor, iritațiilor și zonelor înroșite. Un alt efect al mierii este cel humectant, ceea ce înseamnă că absoarbe umezeala din aer și o transferă la nivelul pielii oferind hidratare intensă.Aplică puțină miere pe tenul curat, prospăt spălat și las-o să acționeze timp de câteva minute. Clătește-te cu apă călduță.Laptele bătut este bogat în acid lactic, un ingredient care se găsește în numeroase produse scumpe pentru îngrijirea pielii. Efectul său este acela de a descompune și îndepărta celulele moarte de piele, accelerând în același timp reînnoirea celulară. Iar celulele noi oferă pielii un aspect tânăr și prospăt.Pentru a-l folosi, înmoaie un prosop de față curat în lapte bătut și așază-l pe față. Lasă să acționeze timp de zece minute apoi clătește-te.Uleiul de măsline este folosit de mii de ani pentru hidratarea pielii. Antioxidanții și acizii grași conținuți ajută pielea să creeze o barieră naturală care o protejează de efectele nocive ale razelor ultraviolete.Pentru a-l folosi, tot ce trebuie să faci este să pui câteva picături de ulei de măsline în palme, să aplici pe ten și să masezi delicat până când uleiul pătrunde în piele. O altă modalitate este aceea de a pune o jumătate de cană cu ulei de măsline în apa din cadă, înainte de a-ți face baie. În acest fel îți vei hidrata intens pielea de pe întreg corpul.Uleiul de ricin este un ingredient intens hidratant pe care trebuie să-l ai în casă. Are o concentrație mare de acizi grași esențiali care se absorb rapid în piele. Este o soluție naturală intens hidratantă pentru zonele de piele uscată precum coate, genunchi și călcâie. Acidul linoleic din uleiul de ricin creează o barieră protectoare care previne deshidratarea pielii.Masează câteva picături de ulei de ricin pe piele în fiecare noapte.Uleiul de cocos este bogat în acid lauric, un acid gras care este ușor absorbit în straturile profunde ale pielii.Hidratează intens, dar fără să lase pielea grasă. De asemenea, are proprietăți antibacteriene prevenind apariția coșurilor.Alege ulei de cocos crud, nerafinat, virgin și organic. Încălzește puțin ulei de cocos în palme și aplică-l pe piele. Îl poți folosi și pentru a netezi și hidrata părul uscat, în special vârfurile degradate.Aplicat pe pielea uscată, avocado are proprietăți hidratante și emoliente. Nivelul ridicat de acizi grași și vitamine precum A, D și E ajută pielea să se mențină hidratată. Are în același timp efect antiîmbătrânire.Nu este necesar să irosești un avocado pentru a-l aplica pe piele. După ce ai mâncat un avocado bine copt, folosește partea interioară a cojii pe care să o freci delicate pe piele. Lasă pulpa de avocado să acționeze timp de 15 minute, apoi clătește-te.Castraveții sunt o sursă excelentă de apă pentru organism. Conțin nutrienți precum magneziu, potasiu și vitaminele A și E. Contribuie la hidratarea pielii atunci când sunt incluși în alimentație, dar și când îi folosești pentru tratamentele pentru îngrijirea pielii.Hidratează în profunzime datorită coținutului ridicat de apă. În același timp ajută la reducerea pungilor și cearcănelor de sub ochi.Tot ce trebuie să faci este să tai felii subțiri de castravete și să le aplici pe ochi pentru a reduce pungile și cearcănele. O altă variantă este aceea de a pune un castravete în blender, să mixezi până obții o pastă fină pe care să o amesteci cu puțină miere și să o aplici pe ten.



Aloe este inclusă în numeroase produse pentru îngrijirea pielii datorită faptului că hidratează pielea fără să lase urme grase, așa cum se întâmplă în cazul uleiurilor. Conține betacaroten și vitaminele C și E care au rol antirid.

Pentru a o folosi, curăță o frunză de aloe pentru a expune pulpa din interior pe care să o aplici apoi pe piele. Nu este nevoie să clătești.