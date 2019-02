A greșit ținuta: Regina Letizia a Spaniei, cu sutienul la vedere - FOTO

Se întâmplă și la case mai mari: Regina Letizia a Spaniei a purtat la un eveniment oficial o bluză prin care i se vedea sutienul.

Renumită pentru frumusețea și eleganța sa, Letizia a comis o greșeală elementară de vestimentație. Una la fel de simplă, încât este surprinzător că Regina Spaniei, un etalon al eleganței în special la evenimentele oficiale, a comis așa ceva.Regina în vârstă de 45 de ani a purtat luni o fustă de culoare maro și o bluză neagră la a opta ediție a Forumului Contra Cancerului, însă e greu de crezut că și-a dat seama că i se vede sutienul prin bluza subțire, mai cu seamă că piesa de lenjerie era de culoare albă.Dincolo de această greșeală de stil, Letizia arăta, ca de obicei, foarte bine la evenimentul organizat la Caixa Forum Auditorium din Madrid - cu fusta cu nasturi în față, strânsă cu o curea cafenie din piele, și încălțată cu cizme negre înalte din piele întoarsă, fosta jurnalistă și-a accesorizat ținuta cu un clutch auriu, iar machiajul îi dădea un aer proaspăt și natural, scrie Daily Mail Vineri, Letizia a participat la un alt eveniment în cadrul acestui forum dedicat voluntarilor care au grijă de bolnavii de cancer și de familiile acestora și a urmărit discursurile pacienților, doctorilor, asistenților sociali, sociologilor și ale oficialilor asociației.Letizia Ortiz Rocasolano este soția Regelui Felipe al VI-lea (50 de ani), care a urcat pe tronul Spaniei în 2014, după ce fostul rege Juan Carlos, soţul Sofiei, a abdicat în același an. Relația lor a început în noiembrie 2002, iar în 2003, la doar câteva luni după ce a fost promovată în poziția de prezentatoare de știri a postului public de televiziune, ea și-a dat demisia. Câteva zile mai târziu a fost făcut anunțul oficial despre relația sa cu Felipe.Cei doi s-au căsătorit în urmă cu zece ani, la Catedrala Santa María la Real de la Almudena din Madrid și au două fiice - prințesele Leonor, în vârstă de 13 ani, și Sofia, în vârstă de 11 ani.Devenită regină deși nu are origini nobile, Letizia are multiple implicări în activități sociale, îndeosebi caritabile. Ea şi-a impus stilul modern şi a adus o notă de strălucire familiei regale spaniole, fără să reuşească, totuși, să-i cucerească pe spanioli, care îi reproşează că este prea rece.Foto: Hepta