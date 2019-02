S-a născut o stea, dar nimeni n-o știa: Cum arăta Lady Gaga la începutul anilor 2000

În 1999, Stefani Joanne Germanotta avea 13 ani și era o fată obișnuită. Nimeni nu bănuia că ea va deveni un superstar al muzicii, celebra Lady Gaga.

Interpretarea din "A Star Is Born" a transformat-o pe Lady Gaga dintr-o senzație a muzicii pop într-o vedetă de la Hollywood. Dar în 1999, când avea doar 13 ani, nimeni n-ar fi bănuit că Stefani Joanne Germanotta, cum o chema atunci, va deveni un superstar. Steaua ei a început să strălucească mai târziu.



Într-o serie de fotografii inedite, făcute pe vremea când era elevă la Convent of The Sacred Heart, școală cu specific religios din New York City, Lady Gaga arată diferit. Era o fată obișnuită, cu un chip obișnuit și nimic nu părea că-i va schimba destinul. Timidă, retrasă, ștearsă, adolescenta de atunci era doar un copil care se bucura de prietenia colegelor.



Într-una dintre imaginile alb-negru, tânăra Stefani poartă o pălărie pe cap și cu mâinile pe mijloc, la repetițiile pentru un spectacol. Scena era aspirația ei, dar nimeni nu putea vedea atunci ceea ce va urma.



O altă fotografie o arată alături de colegele sale, toate îmbrăcate cu uniforma școlară, compusă din fustă, cămașă albă și cardigan cu nasturi, relatează cotidianul britanic Daily Mail care a publicat imaginile.



Stefani Joanne Germanotta și-a ales numele de artistă la începutul carierei, după ce a început să lucreze cu compozitorul Rob Fusari, în 2006.

Ideea i-a venit lui Rob când l-a auzit pe Fredy Mercury cântând "Radio Ga-Ga", așa că a denumit-o Lady Gaga.Gaga a vorbit, în octombrie anul trecut, la gala Women in Hollywood Awards, organizată de revista Elle în Beverly Hills, despre abuzurile pe care le-a suportat în copilărie. Ea a explicat de ce e ales să se îmbrace într-un costum larg, în loc să poarte o rochie la un eveniment dedicat femeilor., a precizat vedeta.