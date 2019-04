20 de imagini cu Sam Elliott și Katharine Ross, cuplul de aur de la Hollywood: Împreună de 34 de ani

Mariajul lor e un triumf în lumea agitată a vedetelor, unde poveștile de dragoste se topesc ca un fulg de zăpadă care ți se așază cuminte în palmă.

Căsniciile solide sunt lucru rar la Hollywood, unde tentațiile, orgoliile, vanitatea și banii produc un amestec letal pentru poveștile de dragoste. Puține căsnicii ating un deceniu, mult mai puține rezistă 20 de ani, iar Sam Elliott și Katharine Ross sunt deja demni de Cartea Recordurilor.Chiar și modul în care a început iubirea lor este special și poate inspira un film romantic. Elliot, acum în vârstă de 74 de ani, era deja cineva când a cunoscut-o pe Ross (79 de ani acum), în 1978, la filmările pentru "The Legacy", film horror turnat la Londra. Deși atunci s-au întâlnit prima oară oficial, Elliot a mărturisit că a făcut cunoștință cu ea cu aproape zece ani mai devreme, când el a avut un mic rol în "Butch Cassidy". Actorul era timid și n-a îndrăznit să o abordeze atunci., a declarat Sam pentru AARP The Magazine Cu cinci ani mai în vârstă decât el, Roos era măritată cu al patrulea soț atunci. Elliot nu mai fusese niciodată căsătorit.În 1979, ea a divorțat, iar după cinci ani se căsătorea cu Elliot. În același an în care își uneau destinele, 1984, se năștea fiica lor, Cleo Rose.Să ai timp pentru partener este dificil pentru un actor, dar Elliot a făcut tot posibilul și acesta reprezintă unul dintre punctele forte ale căsniciei lor - a fost la un pas de a refuza rolul de succes al iubitului lui Cher în filmul "Mask" (1985), fiindcă se afla în luna de miere, în Hawaii. Elliot i-a spus agentului său că nu-și întrerupe vacanța cu Ross ca să vină la audiții pentru rol, dar soția l-a susținut și l-a îndemnat să se ducă.Ea l-a sunat pe agent și i-a spus că îl va trimit pe Elliot la timp.După atâția ani împreună, cuplul e la fel de puternic ca la început. Elliot și Ross au apărut împreună pe marele ecran, în 2017, în filmul "The Hero", în care ea joacă rolul fostei lui soții.Site-ul Thinking Humanity a publicat 20 de imagini sugestive care redau povestea de dragoste a uneia dintre cele mai solide perechi de la Hollywood.