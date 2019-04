Cele mai bune măști naturale pentru fiecare tip de ten, recomandate de medicii dermatologi

Nu trebuie neapărat să mergi la spa sau la salon pentru a te bucura de o mască facială special concepută pentru tipul tău de ten. Este suficient să folosești ingrediente naturale, pe care probabil le ai deja în casă.

Dar chiar dacă sunt realizate pe bază de fructe, uleiuri sau argilă, măștile naturale nu sunt lipsite de riscuri. Atunci când alegi masca nepotrivită pentru tenul tău, riști să faci mai mult rău decât bine.





Iată care sunt cele mai bune măști naturale pentru fiecare tip de ten, potrivit medicilor dermatologi:





Pentru ten uscat: Mască cu avocado și miere





Mierea și avocado reprezintă o combinație simplă și eficientă pentru tenul uscat, potrivit medicului dermatolog Tsippora Shainhouse, citat de prevention.com. Mierea hidratează prin calitățile sale humectante care atrag umezeala către piele și de asemenea are beneficii antiinflamatoare și antibacteriene. Avocado conține uleiuri naturale care au efect emolient, spune medicul. Alte uleiuri naturale pe care le poți include sunt cel de măsline, jojoba, argan, sâmburi de struguri etc.





Pisează un sfert de avocado și amestecă cu o linguriță cu miere și o linguriță cu ulei de măsline sau alt ulei natural pe care îl ai. Aplică pe piele și lasă să acționeze timp de 15 minute, apoi clătește-te cu apă călduță.





Pentru ten gras: Mască cu argilă și ceai verde





Bentonita este un tip de argila cosmetică care are o capacitate mare de aborbție. "Argila va absorbi efectiv excesul de sebum", declară medicul dermatolog Ava Shamban pentru prevention.com. În asociere cu ceaiul verde și sarea Epsom, care au ambele proprietăți antiinflamatoare, argila devine și mai eficientă.





Lasă la infuzat într-o ceașcă cu apă fierbinte două pliculețe de ceai verde. Pune două linguri de ceai într-un bol, adaugă 1/2 linguriță cu sare Epsom în bolul cu ceai. Pune două linguri cu argilă și amestecă până când obții o pastă fină. Aplică masca pe ten și las-o să acționeze timp de zece minute, apoi clătește-te. Folosește numai recipiente și ustensile nemetalice, precum lemn sau ceramică, atunci când faci o mască cu argilă. În contact cu metalul argila își schimbă proprietățile.





Pentru ten sensibil: mască cu miere și castravete





Daca ai tenul sensibil, foloseste ingrediente simple, care nu pot irita pielea. Dr. Day recomandă să combini castravete, miere și ceai negru bogat în antioxidanți.





Taie un castravete mic în felii foarte subțiri. Intr-un vas mic, lasă la infuzat o cană cu ceai negru timp de cel puțin cinci minute. Adaugă o lingură cu miere și amestecă până mierea se dizolvă complet. Adaugă feliile de castravete în ceai și lasă-le timp de zece minute. Scoate feliile din ceai și aplică-le uniform pe față. Lasă să acționeze timp de 20 de minute, apoi clătește-te.





Pentru ten acneic: Mască cu afine, iaurt și miere





O mască cu alfa hidroxi acizi (AHA) este ideală pentru tenul gras sau acneic.AHA sunt compuși chimici care exfoliază delicat celulele moarte de piele. Mierea are proprietăți antiinflamatoare și antiseptice, ajutând pielea să se vindece și eliminând bacteriile care cauzează acnee.





Amestecă 1/3 cană cu afine pisate cu două linguri cu iaurt, 1 lingură cu făină de orez și o lingură cu miere. Lasă masca să acționeze timp de 20 de minute, apoi clătește-te.





Pentru exfoliere delicată: Mască cu terci de ovăz, iaurt și miere





"Terciul de ovăz este un hidratant natural care reduce inflamația și iritațiile pielii", declară Dr. Shainhouse. Este o combinație ideală pentru pielea sensibilă. Ovăzul mai conține saponine, care sunt săpunuri naturale ce îndepărtează delicat excesul de sebum. Când este combinat cu ingrediente nutritive pentru piele precum miere sau iaurt, obții o mască ușor exfoliantă, nutritivă, ce curăță delicat pielea în profunzime.





Amestecă părți egale de terci de ovăz, iaurt simplu integral și miere. Câte o lingură din fiecare este suficientă pentru o mască. Aplică uniform pe față și lasă să acționeze timp de 20 de minute, apoi clătește-te.





Pentru piele inroșită și iritată: Mască cu pudră de ceai matcha și Aloe vera





Atât ceaiul verde matcha, cât și Aloe au proprietăți antiinflamatoare, spune Dr. Shamban. Combinarea acestor două ingrediente într-o mască te va ajuta să calmezi pielea inroșită și iritată.Cafeina din ceaiul verde este, de asemenea, benefică. "Cafeina poate micșora temporar vasele de sânge de pe față și reduce astfel aspectul înroșit", spune medicul.





Amestecă o linguriță cu pudră de ceai verde matcha cu o linguriță de gel de Aloe vera. Aplică pe față, lasă să acționeze și clătește-te cu apă rece.





Pentru piele lipsită de strălucire: Mască exfoliantă cu fulgi de ovăz, banană și miere





În afară faptului că are capacitatea de a calma pielea, ovăzul este în același timp exfoliant. Te ajută să scapi de celulele moarte de piele care acoperă tenul și îi dau un aspect încărcat, lipsit de strălucire. Banana are efect hidratant, o consistență cremoasă ideală pentru măștile faciale, dar și vitamina C.





Dacă ai tenul gras sau predispus la apariția coșurilor, dermatologul recomandă să adaugi o linguriță cu iaurt integral în mască. Acesta conține acid lactic, un tip de AHA care potențează efectele exfoliante ale ovăzului.





Amestecă 2 linguri cu fulgi de ovăz măcinați, 1 linguriță cu miere și o jumătate de banană. Poți adăuga și o linguriță cu iaurt. Aplică masca pe tenul umed folosind mișcări circulare și masează timp de două minute. Clătește-te cu apă caldă, tamponează cu un prosop și aplică o cremă hidratantă.