Cele mai bune fotografii făcute cu telefoane iPhone: 10 imagini superbe

Apple a desemnat câștigătorii concursului „Shot on iPhone“ din acest an. Acestea sunt cele mai bune imagini!

Un nou concurs foto și-a stabilit laureații. De această dată, Apple a anunțat cei 10 învingători ai competiției "Shot on iPhone" din acest an. Concursul s-a desfășurat între 22 ianuarie și 7 februarie, imaginile fiind încrise prin rețelele de socializare, cu hashtag-ul #ShotOniPhone. Compania a desemnat un juriu format din 11 membri, de la fotografi până la tehnicieni Apple, care au analizat instantaneele și le-au ales pe cele mai bune.La sfârșitul lunii trecute, Apple a anunțat care sunt cei 10 câștigători. Portretele acestora au fost prezentate pe panouri publicitare plătite de companie în orașele lor, în magazinele Apple și online., se arată pe blogul dedicat de Apple concursului.Totodată, selecția demonstrează cât de largă este comunitatea acestei mărci, imaginile selectate fiind trimise din Singapore, Germania, Belarus, Israel și Statele Unite, notează Bored Panda Membrii juriului - Pete Souza, Austin Mann, Annet de Graaf, Luísa Dörr, Chen Man, Phil Schiller, Kaiann Drance, Brooks Kraft, Sebastien Marineau-Mes, Jon McCormack and Arem Duplessis — au preferat aceste imagini și au explicat pe site-ul Apple de ce le-au ales câștigătoare.