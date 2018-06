De ce ar trebui să mergi mai repede

Dacă ești genul de persoană căreia îi place mai mult să se plimbe, un nou studiu îți oferă câteva motive pentru care ar trebui să mergi mai repede. Iată despre ce este vorba!

Care sunt motivele pentru care ar trebui să mergi mai repede?

Un studiu publicat în British Journal of Sports Medicine a constatat că persoanele care merg repede și chiar și persoanele care merg cu o viteză medie sunt mai puțin susceptibile de a muri mai repede decât persoanele care merg încet. În comparație cu pietonii care merg încet, persoanele rapide și cele care merg cu viteză medie sunt supuse unui risc global de mortalitate cu aproximativ 20% mai mic și unei reduceri similare a riscului de a muri din cauza bolilor cardiovasculare.Mesajul principal al acestui studiu este că intensificarea ritmului de mers poate fi un truc bun pentru a crește stimulentele aduse sănătății de mersul pe jos, conform primului autor al studiului, Emmanuel Stamatakis, profesor de sport, stil de viață și sănătate de la Universitatea Sydney School of Medicine din Australia.Cercetătorii au folosit datele din două studii mari de sănătate: Studiul Sănătății pentru Anglia și Studiul Sănătății din Scoția. În total, au fost analizate datele furnizate de la mai mult de 50.000 de adulți englezi și scoțieni, care au dezvăluit vitezele proprii de mers pe jos (lente, medii, destul de rapide și rapide) și alte valori de sănătate. Specialiștii i-au urmărit pe acești oameni timp de aproximativ 9 ani, perioadă în care au murit 3.617 persoane. Mai mult de 1.000 de persoane dintre acestea au murit din cauza bolilor cardiovasculare.Acest studiu nu a putut identifica dacă mersul rapid pe jos aduce beneficii stării generale de sănătate sau invers. Poate fi vorba despre faptul că oamenii sănătății tind să meargă mai repede decât persoanele care suferă de vreo afecțiune. Dar cercetătorii au scris în lucrare că viteza de mers pare a afecta riscul de mortalitate independent de activitatea fizică totală, probabil datorită intensității excesive a exercițiului de mers pe jos rapid.Cu alte cuvinte, ar trebui să mergi mai repede pentru a stimula sănătatea inimii, în conformitate cu relația de durată dintre exercițiile fizice și sănătatea cardiovasculară.În timp ce Stamatakis a recunoscut că viteza mersului nu este întotdeauna un lucru ușor de schimbat, însă este de părere că poți face un efort pentru a crește ritmul, mai ales în cazul anumitor persoane.În ceea ce-i privește pe oamenii care fac foarte puține exerciții fizice, merg foarte puțin (de exemplu, sub 3.000 - 4.000 de pași pe zi) și nu sunt foarte fit din punct de vedere fizic, intensificarea ritmului obișnuit de mers pe jos până în punctul în care obosesc după câteva minute poate fi o modalitate excelentă de a începe să își îmbunătățească starea de sănătate. În plus, asocierea dintre ritmul de mers și riscul de mortalitate a fost deosebit de pronunțată în rândul adulților în vârstă, care sunt supuși unui risc global mai mare de boli cardiovasculare și deces față de oamenii mai tineri.În lucrare s-a observat că viteza de mers pe jos estimată de oameni, care nu poate fi verificată și poate varia în funcție de cadrul de referință al fiecărei persoane, poate duce la clasificări greșite. De asemenea, cercetătorii nu au fost în măsură să studieze efectele schimbărilor la nivelul vitezei de mers pe jos. Chiar și astfel, rezultatele sugerează o legătură clară între ritmul de mers pe jos și starea generală de sănătate.În cele din urmă, Stamatakis spune că numărul zilnic de pași, oricât de rapid sau lent, reprezintă un comportament sănătos care ar trebui încurajat. Ritmul mersului pe jos pare a fi important, dar, în primul rând, trebuie subliniată valoarea mersului pe jos la orice intensitate și ritm.