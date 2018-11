O adolescentă a slăbit 60 de kilograme cu ajutorul Instagram. Acum arată incredibil!

Kilogramele în plus se acumulează treptat şi poate fi tot mai dificil să scapi de ele. Dar motivaţia este cea care poate schimba totul.

Fie că îşi doresc să fie mai sănătoşi, vor să se simtă bine în pielea lor sau au un ţel clar, oamenii reuşesc uneori să facă transformări radicale.Pentru o adolescentă din Australia, motivaţia a venit de pe Instagram. La 16 ani, Josie Desgrand avea deja 127 de kilograme şi ştia că trebuie să facă o schimbare. Tânăra se întrista mai ales când urmărea pozele de pe Instagram şi vedea postările modelelor cu forme perfecte. Josie a avut câteva încercări nereuşite de a slăbi, urmate de perioade de nemulţumire în care consuma şi mai multe alimente nesănătoase. La şcoală era agresată şi ridiculizată, ceea ce i-a distrus încrederea în sine. Jodie a decis că e momentul să facă ceva. "", a declarat tânăra pentru Bored Panda.", a mai spus adolescenta.Stabilindu-și pași mici și urmărind cu atenție progresul, Josie a început să observe că metoda sa dă rezultate. A adoptată o dietă săracă în carbohidrați, fără zahăr și a crescut consumul de apă. Tatăl său, Mark, a început propriul său regim de slăbit, iar cei doi s-au susținut reciproc și s-au încurajat. "Fiind în competiție cu el, ne-a motivat pe amândoi să mergem mai departe și a fost grozav să-l am pe tata alături de mine în această misiune", a spus Josie.După ce a ajuns la greutatea de 90 de kilograme numai prin dietă, și-a făcut curaj să meargă la sala de fitness. "Faptul că am făcut sport mi-a dat imboldul necesar de a-mi atinge scopul", a adeclarat aceasta.Instagram a devenit un grup de suport pentru Josie. ", a declarat Josie Desgrand.Josie are acum 63 de kilograme, jumătate din greutatea pe care o avea în trecut și este mai fericită ca niciodată.Transformarea sa a fost experiență care i-a schimbat complet viața tinerei în vârstă de 18 ani. În prezent scrie o carte despre călătoriei ei către un corp sănătos și speră să-i ajute astfel pe cei care vor să slăbească. Cel mai mare triumf al său a fost momentul în care și-a uimit familia și prietenii la balul de absolvire, când și-a făcut apariția rochie strânsă pe corp, ce îi punea în valoare silueta impecabilă.", a mai spus Josie.