Cele mai neliniştite 5 zodii. Se îngrijorează din orice!

E normal să devii agitat şi nervos atunci când te confrunţi cu ceva care te sperie. Cu toate acestea, unele persoane exagerează!

Care sunt zodiile care se îngrijorează din orice?

Există o diferenţă între nervozitate şi anxietate, chiar dacă uneori le folosim alternativ. Când te simţi nervos, de obicei este un răspuns la o situaţie care te sperie: vorbitul în faţa unui grup de oameni, mergând la o primă întâlnire sau obţinând rezultatele de la medic. Anxietate, pe de altă parte, poate apărea brusc şi intens. S-ar putea să ai chiar un atac de panică, cu palpitaţii, transpiraţii şi greaţă. În general, în cazul nervozităţii, atunci când lucrurile înfricoşătoare dispar, te simţi mult mai bine. Cu anxietatea, starea poate continua şi se poate agrava.Nervozitatea poate provoca stres, deci este o idee bună să respiri adânc, să te mişti şi să meditezi. Cu cât eşti mai liniştit, cu atât starea de nervozitate dispare. De asemenea, dacă lucrezi la capitolul încredere de sine şi ai o perspectivă pozitivă, situaţiile vor părea mult mai puţin înspăimântătoare.Gemenii devin nervoşi atunci când muşcă mai mult decât pot mesteca, iar asta fac aproape tot timpul. Ei sunt copleşiţi şi devin neliniştiţi crezând că nu vor face o treabă bună sau că vor dezamăgi pe cineva. Gemenii iau rareori pauze şi merg în mod constant dintr-un loc în altul, niciodată acordând atenţie pe deplin unei anumite sarcini. Ei ar fi mult mai puţin nervoşi dacă ar încetini şi ar învăţa cum să spună câteodată nu.Din cauza firii sale perfecţioniste, Fecioara devine foarte nervoasă şi neliniştită. Ea vrea ca totul să fie perfect, aşa că pune prea multă presiune asupra ei şi întotdeauna îşi face griji că a greşit. Uneori, când simte că lucrurile nu merg aşa cum vrea, va sabota totul şi o va lua de la capăt.Fecioara poate fi foarte aspră şi critică cu ea însăşi, ceea ce o face să fie şi mai agitată atunci când e în jurul altor oameni.Peştii sunt foarte sensibili şi tind să devină nervoşi atunci când ajung în situaţii pe care nu le pot controla. Înclinaţia lor nativă este de a-i ajuta pe ceilalţi, mai ales atunci când li se cere, chiar şi în cazurile celor care nu merită. Ei nu vor să îşi facă rău singuri, dar le este practic imposibil să nu ajute pe cineva care are nevoie. Peştii au o mulţime de temeri cu privire la cei care nu sunt de încredere, de aceea devin de multe ori agitaţi şi neliniştiţi.Există o mulţime de lucruri care pot face o Balanţă să devină nervoasă. Au luat oare decizia corectă sau există cineva care nu o place? Balanţa, ca majoritatea oamenilor, nu doreşte să facă lucruri care nu îi plac, dar ştie că trebuie să le facă.Cu toate acestea, ea trebuie să se confrunte cu aceste frici care o fac să devină neliniştită şi nervoasă. Ea nu vrea să aibă de-a face cu persoane pe care nu le înţelege şi nu le place, dar acest lucru poate fi greu de evitat.Racului nu îi place să cedeze şi dacă ceva care are potenţial eşuează, atunci devine nervos. El preferă lucrurile sigure şi poate deveni foarte suspicios faţă de oameni, astfel încât cei pe care abia îi cunoaşte, cât şi situaţiile noi îi pot face să devină agitaţi. Are multe temeri care îl îngrijorează. Dacă un Rac trebuie să îşi petreacă ceva timp departe de casă, acest lucru e o sursă imensă de nervozitate.