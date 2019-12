12 imagini pe care le-a postat pe Instagram femeia care va fi cel mai tânăr premier din lume

Postările de pe Instagram arată că Sanna Marin e un om obișnuit, un politician pe placul tinerei generații. Ea va fi cel mai tânăr premier din istoria Finlandei și cel mai tânăr prim-ministru din lume.

Imaginile de pe Instagram

Sanna Marin are doar 34 de ani și aduce un aer proaspăt în politica din țara sa. Desemnată să conducă guvernul Finlandei, această tânără care a muncit la început într-o brutărie va conduce o coaliție alcătuită din cinci partide, toate reprezentate la vârf de femei.Fostul premier finlandez, Antti Rinne, a demisionat la începutul săptămânii trecute, după ce Partidul de Centru, membru al coaliţiei, a anunțat că îi retrage sprijinul din cauza modului în care a gestionat o grevă a poştaşilor.Partidul Social Democrat din care face parte Marin acționează într-o coaliţie cu partide care sunt conduse de femei. Patru dintre acestea au sub 35 de ani, notează BBC. Partidul de Centru este condus de Katri Kulmani (32 de ani), Liga Verde este formaţiunea ministrului de Interne Maria Ohisalo (34 de ani), Alianţa de Stânga este condusă de Li Andersson (32 de ani), iar Partidul Suedez al Poporului este reprezentat de Anna Maria Henriksson (55 de ani).Sanna Marin va deveni cel mai tânăr premier din lume. Premierul Noii Zeelande, Jacinda Arden, are 39 de ani, iar cel al Ucrainei, Oleksii Honcearuk, are 35 de ani.



Venind dintr-o nouă generație de politicieni, Sanna va fi, cu siguranță pe placul "generației Instagram" pentru că și ea postează deseori pe această rețea de socializare imagini din viața sa privată, notează Daily Mail.



Dacă arunci o privire pe contul ei de Instagram, nu-ți dai seama că Sanna Marin e om politic și va deține o funcție de demnitar. Căsătorită cu Markus Räikköne, cu care are o fetiță în vârstă de 22 de luni, Emma Amalia Marin, Sanna Marin a publicat pe Instagram imagini din perioada în care era însărcinată, inclusiv una realizată în timp ce își alăpta copilul.





De asemenea, ea a postat fotografii dintr-o vacanță pe care a petrecut-o în Italia, în Portofino, Roma, Sardinia și Veneto. Într-o altă imagine, ea e surprinsă în timp ce mănâncă înghețată.

Nu se gândea că va intra în politică

A treia femeie premier al Finlandei

Născută la 16 noiembrie 1985, la Helsinki, Sanna Marin a fost crescută de mama ei și de partenera acesteia într-un apartament închiriat.Ea nu cunoaște familia tatălui ei biologic.În 2015, viitorul premier al Finlandei declara pentru revista finlandeză Me Naiset că în copilărie se simțea "invizibilă", pentru că nu putea vorbi deschis despre familia sa., a spus ea, adăugând că mama sa a sprijinit-o mereu și a făcut-o să creadă că poate realiza orice își propune.Sanna Marin, care a lucrat la început într-o brutărie, a mărturisit că nu se aștepta să intre în politică:Marin a fost prima din familia sa cu studii superioare.Ea a studiat Științe administrative la Universitatea din Tampere, pe care a absolvit-o în 2012. În același an, a fost aleasă în Consiliul Municipal din Tampere. A condus Consiliul Municipal din 2013 până în 2017, când a fost realeasă, cu mult mai multe voturi decât prima dată. Ea face parte, de asemenea, din adunarea locală a regiunii Tampere.În 2014, a devenit vicepreședinte a Partidului Social-Democrat, iar în 2015 a fost aleasă în Parlamentul național, din partea districtului Pirkanmaa, cu 10.911 voturi. După patru ani, ea a fost realeasă deputat cu mult mai multe voturi: 19.088.Sanna Marin va fi a treia femeie prim-ministru al Finlandei, țară care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene până la sfârşitul anului și joacă un rol important în stabilirea viitorului buget al blocului comunitar.