A vrut să fie celebră și a reușit: Ce a pățit o tânără după ce a aruncat două scaune de la etajul 45 - VIDEO

O tânără de 19 ani, cunoscută ca influencer pe Instagram, a aruncat două scaune de la etajul 45 al unui apartament închiriat în Toronto. Ea s-a predat la poliție după ce filmarea pe care a postat-o pe internet a declanșat o anchetă.

Marcella Zoia s-a prezentat la poliție miercuri pentru a fi pusă sub acuzare după ce fapta sa a pus în pericol viețile unor oameni nevinovați. Incidentul a fost filmat sâmbătă, în jurul orei 10.00, iar înregistrarea video postată pe internet a provocat revolta opiniei publice. Poliția s-a autosesizat imediat după difuzarea imaginilor și a deschis o anchetă în acest caz.



Clipul video o arată pe Zoia pe balconul apartamentului închiriat în rețeaua Airbnb. Aceasta spune "Bună dimineața", apoi apucă un scaun și îl aruncă cu o mișcare energică la distanță de balcon. Camera video urmărește apoi căderea în spirală a scaunului purtat de curentul aer spre strada pe care treceau mașini, la o oră de vârf a traficului auto.



Singurul lucru bun din această poveste fără sens este că, din fericire, ambele scaune aruncate de la etajul 45 au aterizat în fața intrării în clădire fără să facă nicio victimă.



Potrivit televiziunii canadiene, apartamentul în care s-a produs fapta este înregistrat în rețeaua de închiriere Airbnb. O imagine de pe site-ul companiei arată două scaune similare cu cele aruncate de la balcon. Airbnb susține, însă, că Zoia nu a folosit niciodată serviciile sale, dar a suspendat contul unei persoane care făcuse o rezervare în clădirea respectivă, relatează Daily Mail. "Suntem revoltați de nepăsarea completă la adresa siguranței care este redată în această înregistrare. Vom suspenda contul oricărui oaspete care va fi dovedit că a avut o legătură cu acest incident", au anunțat reprezentanții companiei.

După ce a primit mai multe indicii din partea publicului, poliția au identificat-o pe Zoia și i-au cerut să se prezinte la secție. Cunoscută drept influencer pe rețelele de socializare, tânăra în vârstă de 19 ani a fost pusă sub acuzare pentru amenințare la adresa vieții altor persoane, distrugere a proprietății private și daune comune.



Zoia, care are 4.000 de admiratori pe Instagram, și-a închis contul pe această rețea și și-a șters pagina de Facebook. Ea a fost eliberată miercuri după-amiază în schimbul unei cauțiuni de 2.000 de dolari și i s-a ordonat să locuiască cu mama sa până la începerea procesului. De asemenea, nu are voie să se mai întâlnească cu cele patru persoane care se aflau cu ea în momentul în care a aruncat scaunele de pe balcon.