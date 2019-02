Ziua Îndrăgostiților, sărbătorită și în China: Cele mai frumoase flori pentru cele mai iubite femei

Ziua Îndrăgostiților i-a cucerit și pe chinezi. Într-o piață dintr-un oraș din sudul Chinei se vând buchete de flori pentru toate gusturile.

Potrivit calendarului chinezesc, Ziua Îndrăgostiţilor este marcată în fiecre an în cea de a șaptea zi din cea de-a șaptea lună din calendarul tradițional agricol chinezesc. Chinezii au început să fie, însă, tot mai atrași de versiunea occidentală a acestei sărbători, Valentine's Day.O dovedesc și sutele de aranamente florale superbe scoase la vânzare din 13 februarie de comercianți, într-o piață din Kunming, oraș din provincia sud-vestică Yunnan. Fascinați de stilul de viață occidental, chinezii, în special tinerii, au adoptat versiunea vestică a Zilei Îndrăgostiților, cele mai populare cadouri pentru această ocazie fiind ciocolata și florile.Prima atestare a zilei de 14 februarie a fost în anul 498, când trei sfinţi au fost numiţi de papa Gelasius I, data celebrării acestora fiind această zi. Însă sărbătoarea rămâne asociată cu numele Sfântului Valentin din Roma, care a fost trimis la închisoare pentru că oficia în secret căsătorii pentru soldaţii cărora le era interzis acest lucru. În timp ce se afla în închisoare, el ar fi vindecat-o pe fiica gardianului său, Asterius.Se pare că, înainte de execuţie, i-ar fi trimis acesteia o scrisoare pe care a semnat-o cu "al tău Valentin", în semn de bun rămas.La origine, sărbătoarea care celebrează iubirea cuplurilor a fost de fapt cea a celibatarilor, notează Mediafax. Această zi reprezenta o ocazie pentru fetele tinere de a se ascunde pe aleile întunecate ale satului lor, în speranţa de a fi găsite de bărbaţii singuri. Pasul următor era să se căsătorească.Primele momente când ziua de 14 februarie a devenit una care celebrează dragostea se înregistrează în secolul al XIV-lea, când au apărut primele scrieri de dragoste.Convinşi că 14 februarie este ziua în care păsările se adună, englezii încep să trimită bileţele de dragoste pe care le numesc "My Valentine". Geoffrey Chaucer menţionează această sărbătoare populară în scrierile sale din 1382.În prezent, Ziua Îndrăgostiţilor este momentul pe care peste 220.000 de persoane îl aleg în fiecare an pentru a cere în căsătorie persoana iubită.Foto: Hepta