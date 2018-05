Poziția în care dormi cel mai des îți poate afecta sănătatea. Cum să o corectezi?

Medicii susțin că tocmai poziția în care dormi cel mai des poate să cauzeze probleme de sănătate. Învață să o corectezi ca să previi durerea!

Dacă dormi pe o parte

Specialiștii susțin că lichidul cefalorahidian se eliberează mai ușor de toxine dacă dormim pe o parte. Acest lucru aduce beneficii pentru sănătate, deoarece reduce durerea de cap, precum și riscul de a dezvolta maladii grave, cum ar fi Alzheimer sau Parkinson. De asemenea, dacă preferi să dormi mai mult pe partea stângă, acest lucru te poate feri de simptomele deranjante ale arsurilor stomacale, însă poate să pună o presiune mai ridicată asupra ficatului.





În cazul în care ai probleme digestive, medicii recomandă să dormi pe partea stângă. Însă, ca să-ți păstrezi spatele cât mai drept în timpul somnului, poți să corectezi această poziție punând între picioare o pernă mai tare. Aceste mic truc reduce presiunea de la nivelul articulațiilor.





Dacă suferi de hipertensine arterială și ai probleme cu circulația sângelui este mai bine să dormi pe partea dreaptă, scrie BrightSide









Dacă dormi pe spate

Specialiștii susțin că această poziție de somn este excelentă în cazul în care ai probleme la coloana vertebrală sau la articulații. De asemenea, această poziție de somn previne apariția ridurilor și a arsurilor la stomac. În schimb, este una dintre cele mai proaste poziții dacă ai probleme respiratorii, hipertensiune arterială sau dacă sforăi.





Ca să previi sforăitul pune o pernă mai tare peste perna obișnuită, asfel înct căile nazale să fie într-o poziție mai bună care permite cu ușurință respirația. De asemenea, folosirea mai multor perne poate să fie de folos atunci când îți curge nasul, deoarece previi stagnarea mucusului ăn sinusuri.





Dacă ai probleme cu spatele sau cu articulațiile, ajustează această poziție punând o pernă sun genunchi și un prosop rulat în zona lombară.Aceste mic truc ajută la susținerea coloanei vertebrale și la normalizarea fluxului sanguin.









Dacă dormi pe burtă

Specialiștii susțin că această poziție adoptată în timpul somnului reduce tensiunea arterială, îmbunătățește digestia și te scapă de sforăit și arsuri la stomac.





Ca să-ți protejezi coloana și să reduci presiunea din zona lombară în cazul în care dormi des în această poziție, este recomandat să pui o pernă mică sub stomac, în zona pelvisului. Perna de sub cap trebuie să fie una foarte ușoară sau poți să renunți de tot la ea ca să te asiguri că gâtul tău nu are de suferit.









Dacă dormi în poziția fetusului

Specialiștii susțin că atunci când dormi pe o parte și ai genunchii mai ridicați aproape de bărbie poate să fie o poziție foarte comodă, însă îți poate afecta sănătatea spatelui. Această poziție în care spatele este foarte curbat restricționează respirația abdominală și astfel previne sforăitul. însă, dacă ai probleme de respirație, cum ar fi astmul, nu este recomandat să dormi în poziția fetusului.





Ca să protejezi spatele în timp de dormi în poziția fetusului, poți să corectezi puțin postura folosind perne sub mâinile îndoite, cât și între picioare.

Credit foto: brightside.me