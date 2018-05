Designerul Ellida Toma lanseaza prima colectie masculina Escape

Designerul ELLIDA TOMA lansează ESCAPE, prima colecție menswear ce cuprinde outfituri masculine urbane, usor rebele, cu piese cool, fluide si libere, o colectie purtabila ce pune accent in mare parte pe confort. Mesajul colectiei este unul extrem de puternic: Gândește liber, exprimă-te liber prin veșmânt, exprimă dragostea de libertate și refuză conformismul!Cunoscuta pentru abordarea conceptuală asupra modei prin îmbinarea de elemente geometrice, arhitecturale și inovatoare, Ellida Toma impresioneaza prin piesele vestimentare, realizate prin intervenții la nivel de tipar, ce sunt o combinație între idee, formă, proporție, funcționalitate și calitate și transmit mesaje complexe prin multiple moduri de a fi purtate.“Linia masculină este punctul de întâlnire între modern și nonconformist, fără a fi conceptuală sau a pierde din vedere aspectul funcțional. Colecția cuprinde outfituri masculine urbane, ușor rebele, cu piese cool, fluide și libere, este purtabilă și pune accent în mare parte pe confort“, a declarat designerul ELLIDA TOMA.ESCAPE by ELLIDA TOMA este colecția inspirată de estetica și arta japoneză prin forme, volume și puritatea liniilor, și are la bază tema: zbor – eliberare – libertate.Tema asimetriei și imperfecțiunii, jocuri de deconstrucție cu diferite volume și tăieturi, forme simplificate, asimetrii bine controlate sunt prezente în întreaga colecție. Colecția afișează o întreagă galerie de jachete ajustate și nefinisate, în straturi multiple, sacouri stilizate, veste misterioase, pantaloni cu inserții din piele, tricouri asimetrice.Predomină siluetele negre, longilinii, cu straturi, cu trăsături drepte, liniare, cu linii ferme, texturi rigide și fluide, adesea jucându-se pe tema interior-exterior, cu detalii inspirate. În colecție se regăsește preferința designerului ELLIDA TOMA pentru culori neutre: piese monocromatice, ce se concentrează pe negru auster și misterios. Totul este într-un all black a cărui monotonie e anulată de un joc complex al texturilor realizat prin țesături cu modele în relief, suprapuneri și asocieri inedite de material, detalii atipice realizate din cusături expuse, margini brute, terminații nefinisate, accidentări voite ale suprafețelor.Piesele colecției sunt la limita dintre arhitectural și destructurat, un exercițiu geometric cu pliuri, drapaje, tăieturi asimetrice, layering sau suprapunerea straturilor. Accentele sunt evidente: accesorii metalice, fermoare și nasturi metalici aplicate pe un colaj de materiale: țesături din in, bumbac, denim, plasă.