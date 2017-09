Islanda este împotriva Sindromului Down! Mamele depistate preferă să facă avort

Aproape toate femeile din Islanda care au test pozitiv pentru sarcină cu sindrom Down aleg să facă avort. Există voci care compară acest fenomen cu nazismul.

Odată cu creşterea numărului de ecografii şi analize complexe în toată Europa şi în Statele Unite, numărul nou-născuţilor cu sindrom Down a scăzut semnificativ, dar câteva ţări sunt foarte aproape de a eradica această afecţiune. Dintre toate, se remarcă Islanda, unde aproape 100% din femeile care află că bebeluşul lor se va naşte cu o afecţiune congenitală aleg să avorteze.



Deşi testele sunt opţionale, guvernul a decis că toate femeile însărcinate trebuie să fie informate despre posibilitatea de a face analize, iar acest lucru a redus mult cazurile de bebeluşi cu sindrom Down. Între 80 şi 85% din femeile însărcinate aleg să facă testele prenatale, potrivit Spitalului Universitar Landspitali din Reykjavik.



Cu ajutorul ultrasunetelor şi al testelor de sânge, dar ţinând cont şi de vârsta mamei, formulă numită de specialişti Testul Combinat, se poate determina destul de precis dacă fătul prezintă anomalii la nivelul cromozomilor.

Cea mai des întâlnită dintre "abateri" este sindromul Down. Denumit şi trisomia 21, reprezintă cea mai comună cauză genetică de retard mental blând și moderat (maladie prezentă la copil încă din momentul conceperii), fiind cauzată de prezența unui cromozom 21 suplimentar.



Copiii născuţi cu această afecţiune congenitală prezintă anomalii faciale distinctive şi o serie de probleme de dezvoltare. Mulţi dintre cei cu sindrom Down pot trăi mult, pot avea o viaţă sănătoasă, cu o speranţă de viaţă în jur de 60 de ani.



Islanda a declanşat un program vast de prevenire şi de a informare a femeilor însărcinate, iar cele mai multe dintre gravidele testate pozitiv la sindromul Down aleg să facă avort.

În această ţară, legea permite avortul după 16 săptămâni de sarcină dacă fătul prezintă diformităţi, iar sindromul Down este inclus în această categorie.Şi în alte ţări funcţionează acest mod de a preveni naşterile cu sindrom Down. Potrivit celor mai recente date citate de CBS , Statele Unite au o rată de avort din cauza sindromului Down de 67% (între 1995 şi 2011), Franţa - 77% (2015), iar Danemarca se apropie cel mai mult (98%) în 2015.Cu o populaţie de aproximativ 330.000 de locuitori, Islanda are o medie de numai 1-2 copii născuţi cu sindrom Down pe an, uneori după ce părinţii au primit rezultatele testelor, relatează Elaine Quijano, corespondentul CBS News în ţara nordică., a declarat Hulda Hjartardottir, şefa unităţii de diagnosticare prenatală din cadrul Spitalului Universitar Landspitali, unde se nasc 70% din copiii islandezi.