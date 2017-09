Scenă ireală: Nicole Kidman şi-a sărutat iubitul din film de faţă cu soţul

Actriţa în vârstă de 50 de ani l-a sărutat pe buze pe Alexander Skarsgård, la gala premiilor Emmy. Soţul său, Keith Urban, o aplauda la doi paşi de ea.

Nu şi-a luat mâinile de pe soţul ei cât au păşit pe covorul roşu, dar nici de partenerul din filmul "Big Little Lies" nu s-a putut dezlipi: Nicole Kidman a produs scena serii duminică, la gala premiilor Emmy, unde l-a sărutat pe buze pe Alexander Skarsgård, în văzul tuturor şi la doi paşi de Keith Urban, care o aplauda.



Totul s-a petrecut după ce Alexander a coborât de pe scenă, unde i s-a înmânat premiul pentru cel mai bun rol secundar masculin într-o miniserie; în timp ce actorul în vârstă de 41 de ani se îndrepta spre locul lui, Nicole l-a sărutat afectuos pe buze, punându-şi ambele palme pe obrajii lui, relatează Daily Mail.

În loc să fie gelos, soţul actriţei, Keith Urban, aplauda zâmbind imperturbabil, dar e greu de crezut că se aştepta la acest gest.



Subiectul a fost intens dezbătut pe reţelele de socializare. "Sunt singurul care se întreabă de ce Nicole Kidman a găsit tocmai acum ocazia de a-l săruta pe Alexander Skarsgard care a câştigat un premiu Emmy?", a scris cineva pe Twitter. Un alt fan a glumit, scriind că cei doi actori nu-şi mai pot ţine secretă relaţia: "Acel moment în care îţi lipeşti buzele accidental de iubitul tău secret, în prime time la televiziune."



Alţii s-au amuzat copios pe seama "sărmanului" Keith Urban, care a ajuns să-şi aplaude soţia în timp ce sărută un alt bărbat chiar în faţa lui.

, a scris un utilizator.Alexander, care în "Big Little Lies" joacă rolul soţului eroinei interpretate de vedeta australiană, a mulţumit, în discursul său, actriţelor cu care a lucrat - Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoe Kravitz şi Laura Dern., a spus actorul suedez.Înainte de acest moment memorabil, Nicole Kidman şi Keith Urban, căsătoriţi din 2006, au fost nedespărţiţi pe covorul roşu. Cei doi au sosit ţinându-se de mână şi au pozat zâmbind pentru fotoreporteri. Îmbrăcată într-o rochie roşie cu un decolteu adânc, o creaţie semnată de Calvin Klein, Nicole s-a întâlnit apoi cu colegii din distribuţia producţiei "Big Little Lies", realizată de HBO "Big Little Lies". Vedeta australiană a fost premiată pentru cel mai bun rol feminin într-un serial.