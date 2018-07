Michael Bublé, marcat de lupta cu cancerul a fiului său: „Iadul e nimic pe lângă asta!“

Cântăreţul a vorbit despre coşmarul pe care l-a trăit după ce fiul lui de patru ani a fost diagnosticat cu cancer la stomac. Michael l-a numit pe micuţ un „supererou“.

Nu există luptă mai grea decât cea prin care trece Michael Bublé, dar până acum cântăreţul canadian s-a descurcat grozav, iar povestea urâtă pe care a trăit-o pare să ajungă la un deznodământ fericit. În 2016, când fiul său, Noah, pe atunci în vârstă de trei ani, a fost diagnosticat cu cancer la stomac, artistul şi soţia lui, actriţa şi modelul Luisana Lopilato, au renunţat la activitatea lor profesională, dedicându-şi toată viaţa pentru salvarea copilului lor.



După un coşmar de doi ani, situaţia s-a îmbunătăţit simţitor, iar Noah s-a recuperat. Michael Bublé şi-a reluat cariera şi a vorbit într-un interviu pentru Herald Sun despre experienţa dură prin care a trecut, comparând-o cu Iadul. "Am fost în Iad. Nu vreau să vorbesc despre toată povestea, nici măcar prietenilor nu le spun, pentru că doare prea mult. E băiatul meu. E un supererou (...). Dar am fost în Iad. Şi ştiţi ce, Iadul pare un loc drăguţ în care poţi să-ţi faci concediul pe lângă ce am trăit noi", a mărturisit el.



"Chiar credeam că nu mă voi mai întoarce la muzică. Familia e ceea ce contează. Sănătatea copilului meu e pe primul loc. Relaţia cu familia mea, soţia mea, credinţa mea - toate sunt lejer pe primul loc", a subliniat artistul.



Băieţelul a încheiat tratamentul anul trecut.

Câştigătorul premiului Grammy a dezvăluit că Noah se simte bine acum, dar încă trebuie să facă analize periodice., a spus Michael., a mărturisit artistul.

Pe lângă Noah, Michael şi soţia sa, actriţa argentiniană Luisana, mai au un băiat, Elias, născut în ianuarie 2016. Cuplul aşteaptă un al treilea copil, o fetiţă, care va veni pe lume în următoarele săptămâni, scrie Daily Mail. "Totul este bine și prima mea fetiță urmează să se nască în trei săptămâni. Nu am mai zis asta public până acum. Voi avea o fată", a anunţat Michael Bublé în direct la Today FM.