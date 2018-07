Kylie Jenner a renunţat la implanturile din buze: Fanii cred că arată mai bine acum

Vedeta în vârstă de 20 de ani a anunţat că şi-a scos serul injectat în buze după ce mai mulţi admiratori au remarcat că ea arată altfel acum.

Vedeta a postat pe Instagram o imagine în care îşi etalează silueta de după naştere, alături de prietena sa, Anastasia Karanikolaou., a anunţat ea, postând şi câteva simboluri emoji care arătau îngrijorarea. Pentru fani a fost o veste bună:, a scris cineva., i-a transmis altcineva.Kylie Jenner a declarat anterior că avea doar 15 ani când a început să creadă că nu are buze frumoase. Ea şi-a pus primele implanturi în buze când avea 16 ani, după ce un băiat a râs de ea, spunând că e mirat că sărută aşa de bine deşi are buzele subţiri., a povestit ea despre acel episod., a adăugat modelul.La sugestia make-up artistului Joyce Bonelli, Kylie a început să-şi facă un contur mai pronunţat al buzelor înainte de a apela la injecţii. Ea a negat însă că şi-a făcut implanturi în buze şi a lansat o gamă de rujuri pe care le-a vândut brandul ei de produse cosmetice, un "imperiu" evaluat la 420 de milioane de dolari, scrie Daily Mail , a spus ea atunci.În 2015, Kylie Jenner a recunoscut într-un episod al show-ului "Keeping Up With The Kardashians" că a recurs la implanturi:, a spus ea.Modelul a mai spus că e posibil să fi exagerat când a început să facă injecţii în buze:, a mărturisit ea pentru Complex Foto: Hepta