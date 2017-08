Mândria lui Sylvester Stallone: Fetele actorului au dat din nou lovitura

Cele trei fiice ale actorului au bifat prima lor campanie internaţională de modă. Sophia, Sistine şi Scarlet au pozat pentru un brand australian.

Au făcut senzaţie când au urcat toate trei pe scenă la ediţia din acest an a Globurilor de Aur, alături de tatăl lor, Sylvester Stallone. Acum, Sophia (20 de ani), Sistine (18) şi Scarlet (14) au trecut la alt nivel, devenind protagonistele primei lor campanii internaţionale.



"Cele trei graţii" au făcut un pictorial intitulat "Meet The Stallones", pentru brandul australian de accesorii din piele The Daily Edited. Într-o serie de imagini, tinerele arată superb şi îşi dezvăluie abilităţile de modele. Chiar dacă sunt doar nişte debutante cu un tată celebru în lumea modellingului, ele se descurcă bine împreună şi promit un viitor strălucit în acest domeniu.



Într-una dintre imagini, fiicele lui Stallone stau pe o canapea, fiecare având o geantă bleumarin. În altă imagine, folosită şi pe pagina principală a site-ului The Daily Edited, cele trei tinere apar în ţinute elegante de vară, cu accesoriile brandului în mâini.



Campania a fost gândită astfel încât să le ofere fanilor ocazia de a urmări secvenţe din intimitatea modelelor în devenire. Tinerele au vorbit deschis despre orice aspect al vieţii lor şi au spus că între ele nu există concurenţă. "E mai distractiv aşa. Ne place să pozăm împreună", a spus Sistine.



Mândru nevoie mare, Sylvester Stallone şi-a susţinut fiicele, pe care le-a descris în glumă drept "vulcanice, mereu gata să izbucnească şi să te întrerupă, cutremurătoare şi seismice".

Întrebat de ce spune asta despre ele, actorul a răspuns că sunt firi exuberante, ceea ce înseamnă că rareori a fost linişte în casa familiei Stallone., a spus starul.Fetele au vorbit şi despre rolul lor de Miss Golden Globes, care le-a adus în centrul atenţiei. Pentru prima oară în istoria Globurilor de Aur, organizatorii au ales pentru acest rol doi sau mai mulți frați, de obicei fiind desemnați fiul sau fiica unui mare actor de la Hollywood. Fiicele lui Sylvester Stallone au avut avea rolul de a escorta prezentatorii şi laureaţii pe scenă în timpul ceremoniei.Dacă Sistine şi Sophia au spus că a fost cea mai tare experienţă din viaţa lor, Scarlet a mărturisit că pentru ea cel mai interesant lucru din seara aceea a fost să se uite la celebrităţile din sală., a spus ea.