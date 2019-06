Insula idilică pe care Rihanna va lucra la noul album: 15 imagini din refugiul secret în care se va retrage vedeta

Cântăreața a închiriat o insulă întreagă, situată la câteva mile de coasta Angliei, pentru a lucra în liniște la noul ei album.

Rihanna are nevoie de liniște și de apropierea naturii pentru a lucra, iar ca să fie sigură că o face în cele mai bune condiții de muncă, ea a închiriat o insulă întreagă.



Artista originară din Barbados a pus ochii pe insula Osea, situată în apropierea coastei engleze, în dreptul comitatului Essex. Alegerea artistei în vârstă de 31 de ani nu este întâmplătoare: insula are toate dotările necesare, dar și un impresionant studio de înregistrări care îi aparține producătorului muzical Nigel Frieda.



Insula Osea este preferată de multe staruri. Pe site-ul acesteia sunt enumerate dotările existente, printre care se numără și un sat englezesc, dar și câteva mile de plajă cu apă limpede, locul ideal pentru orice anglofil, notează Daily Mail.



O sursă a declarat pentru The Mirror că Rihanna și-a chemat familia să stea cu ea în timp ce lucrează: "De când s-a mutat la Londra, prietenii și familia stau cu ea, așa că poate lucra în voie, înconjurată de cei dragi."



"Insula exclusivistă Osea găzduiește studiourile Miloco, folosite mult timp ca un spațiu privat de lucru de muzicieni, și are micul ei paradis", a adăugat sursa.



Un detaliu interesant este că pe insulă se poate ajunge doar de două ori pe zi, într-un interval de patru ore, din cauza mareei.

Pe site-ul insulei, locul este prezentat astfel:, se mai arată în descriere.