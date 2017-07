Gwyneth Paltrow, acuzată de escrocherie: Vedeta vinde plasturi cu energie

Compania Goop, deţinută de actriţa americană, susţine că stickerele care protejează sănătatea sunt folosite şi de NASA.

Gwyneth Paltrow e o actriţă renumită şi talentată, nimeni nu zice nu. Dar de aici şi până la a fi considerată un guru al unui stil de viaţă echilibrat şi sănătos, cum încearcă ea să se consacre, este cală lungă. Iar tentativele sale mai mult o lasă fără credibilitate decât să-i întărească imaginea. Ultima sa ispravă confirmă că n-a ales bine calea pe care vrea să o urmeze.



Compania Goop, pe care vedeta a înfiinţat-o, e acuzată că stoarce oamenii de bani cu un plasture în valoare de 120 de dolari care, chipurile, "îmbunătăţeşte sănătatea", susţinând că include o tehnologie folosită şi de NASA. Numai că agenţia spaţială americană a reacţionat prompt şi a negat orice legătură cu acest produs care pare a fi un simplu autocolant, fără proprietăţi miraculoase.



Potrivit companiei, stickerele, denumite Body Vibes, "reechilibrează frecvenţa energiei din corpul nostru" şi trebuie lipite pe umeri, spate, şolduri sau pe piept timp de o lună. Totodată, Goop recomandă să consumăm multă apă "pentru a îmbunătăţi conductivitatea energergetică a corpului".



Site-ul de tehnologie Gizmodo a relatat că Goop a promovat iniţial aceste stickere susţinând că includ un material folosit de NASA la fabricarea costumelor astronauţilor. "Stickerele Body Vibes (create cu acelaşi material conductiv din carbon folosit de NASA pentru costumele spaţiale care pot monitoriza semnele vitale ale astronauţilor) sunt presetate pe o frecvenţă ideal, permiţându-le să sesizeze dezechilibrele", susţinea firma producătoare. Acest fragment din textul de promovare a fost eliminat de pe site-ul Body Vibes după ce un reprezentant NASA a declarat pentru Gizmodo că nu există niciun material conductiv din carbon în costumele spaţiale.



La rândul ei, Goop a încercat să-şi acopere derapajul: "Conţinutul nostru are rolul de a scoate în evidenţă produse unice şi oferte adresate minţilor deschise la nou şi să încurajeze dezbaterea", se precizează într-un comunicat citat de cotidianul britanic The Independent. "Ţinând cont de poziţia NASA, vom face o analiză internă pentru a verifica acuzaţia şi am eliminat promovarea de pe site-ul nostru până la încheierea propriei investigaţii", se mai arată în documentul citat.



Body Vibes a transmis un comunicat în care explică situaţia şi cere scuze pentru modul eronat în care a fost promovat plasturele: "Cerem scuze NASA, firmei Goop, clienţilor şi fanilor noştri pentru această eroare de comunicare.

Cu alte şi mai puţine cuvinte, în traducere, "ne pare rău, altcineva e de vină, ar fi trebuit să fim şi noi mai atenţi, dar produsul oricum e bun şi continuaţi să cumpăraţi de la noi."



De altfel, câteva stickere încă sunt la vânzare pe site-ul firmei, la un preţ redus de 60 de dolari pentru un pachet de 10 bucăţi, relatează IFL Science, care le recomandă cititorilor să nu cadă pradă acestei "pseudoştiinţe", să mănânce sănătos şi să facă mişcare, acesta fiind singurul "sfat magic" pe care site-ul îşi permite să-l ofere.