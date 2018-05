Fratele lui Meghan Markle îl imploră pe prinţul Harry să anuleze nunta: „Încă nu-i prea târziu!“

Fratele actriţei americane îl avertizează pe Harry că va face cea mai mare greşeală din istoria nunţilor regale dacă se va căsători cu ea.

Greu de spus ce are de câştigat Thomas Markle Jr din toată povestea pe care el a stârnit-o. Poate că tentaţia celebrităţii ieftine i-a făcut cu ochiul, poate că invidia sau o răfuială mai veche cu sora lui l-au făcut să izbucnească, cert e că acum, în pragul nunţii acesteia cu prinţul Harry, americanul în vârstă de 51 de ani din Oregon face un gest ieşit din comun, în încercarea disperată (şi sortită eşecului) de a împiedica evenimentul aşteptat de o lume întreagă.



Într-o scrisoare deschisă adresată prinţului Harry, publicată de revista In Touch, fratele lui Meghan Markle, susţine că "încă nu este prea târziu" pentru ca nunta acestuia cu actriţa americană să fie anulată. Thomas îl avertizează pe Harry că Meghan este o femeie superficială şi îngâmfată care îl va face de râs pe el şi pe toată familia regală.



"Cu cât trece timpul şi se apropie nunta regală, devine tot mai clar că aceasta este cea mai mare greşeală din istoria nunţilor regale", atrage atenţia Thomas Markle Jr. "Este evident că Meghan Markle nu-i femeia potrivită pentru tine. Sunt nedumerit cum de nu o vezi pe adevărata Meghan pe care toată lumea o vede acum. Încercarea ei de a juca rolul unei prinţese ca o actriţă de categoria C de la Hollywood e fumată deja", a mai scris el.



Bărbatul din Oregon, Statele Unite, susţine că tatăl lor a acumulat datorii mari pentru a o sprijini pe Meghan să-şi împlinească visul de a deveni actriţă şi încă mai are probleme financiare. În plus, acesta n-a fost invitat la nuntă, scrie el. "Ce fel de om îşi începe viaţa folosindu-se de propriul tată până când acesta ajunge falit, apoi uită de el şi-a lasă în New Mexico, falit, cele mai multe datorii fiind cauza ei. Şi când vine vremea să-l răsplătească, ea uită de tatăl său ca şi cum nu l-a cunoscut niciodată. E foarte clar că i s-a urcat la cap celebritatea de la Hollywood", o acuză el pe Meghan. "Ca să nu mai spun, pe deasupra, că nu şi-a invitat propria familie la nuntă, în schimb cheamă pe unii străini. Cine face aşa ceva? Tu şi familia regală ar trebui să puneţi capăt acestei poveşti false de nuntă până nu-i prea târziu", a mai scris fratele actriţei.



Thomas îşi încheie apelul punând lucrurile la punct: "Meghan e tot sora mea.



Fratele lui Meghan Markle a mai avut câteva izbucniri după ce presa a scris că vestea nunţii ei cu Harry ar fi tulburat atmosfera în familia sa. Thomas a acuzat-o că s-a rupt de ai ei şi că încearcă într-un mod fals să devină o nouă Prinţesă Diana. "Şi-a uitat rădăcinile. A întors pe dos toată familia. Îi place să se prezinte ca o persoană sufletistă, un om din popor, dar nu arată nimic din toate astea pentru familia ei", a declarat el pentru Daily Mirror.



"Acum face spectacolul vieţii ei. Am citit că vrea să fie ca Diana. Diana era adorată de o lume întreagă. Era iubită pentru motivele corecte. Asta vrea Meg, dar nu cred că se va întâmpla. Ea nu este pură ca Diana", a mai spus bărbatul.



Thomas Markle nu şi-a mai văzut sora din 2011, când cei doi au fost prezenţi la funeraliile bunicii lor, Doris, notează Daily Mail. Trebuie spus că nici el nu-i uşă de biserică şi de altfel bărbatul recunoaşte că problemele sale cu legea ar fi putut s-o determine pe Meghan să-l evite. la începutul anului, Thomas a fost ţinut în arestul poliţiei timp de două zile, după ce s-a îmbătat în noaptea de Anul Nou şi s-a bătut cu logodnica lui, Darlene Blount.



Anul trecut, Thomas Markle a fost arestat pentru că a îndreptat o armă spre logodnica lui în timpul unei altercaţii între cei doi, dar acuzaţia a fost retrasă. Bărbatul a dat vina pentru comportamentul său pe presiunea mediatică foarte mare pe care a provocat-o anunţul logodnei dintre sora lui şi prinţul Harry.