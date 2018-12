Cum a luptat Julia Louis-Dreyfus cu cancerul: „N-am vrut să mă gândesc dacă mor mâine“

Vedeta din serialul „Seinfeld“ a vorbit într-un interviu despre bătălia sa cu cancerul și despre forța pe care a găsit-o pentru a învinge boala.

După diagnosticul teribil pe care l-a primit în septembrie 2017, Julia Louis-Dreyfus a trecut printr-un proces medical dificil, dar și printr-un test extrem al puterii sale interioare.Într-un interviu publicat marți de The New Yorker , actrița în vârstă de 57 de ani a vorbit despre lupta sa cu cancerul de sân, mărturisind că a refuzat să se lase cuprinsă de teamă., a dezvăluit vedeta.Câștigătoarea premiului Emmy a spus că s-a încăpățanat să meargă înainte în momentele dificile:, a explicat ea, adăugând că a avut un an foarte greu.Julia a anunțat pe Twitter, în septembrie anul trecut, că a fost diagnosticată cu cancer de sân., a scris actrița pe rețeaua de socializare.În ianuarie anul acesta, Julia Louis-Dreyfus a postat pe Instagram o înregistrare cu fiii ei Henry şi Charlie cântând melodia "Beat It" a lui Michael Jackson, pentru a sărbători ultima sa zi de chimioterapie. Potrivit Hollywood Reporter , videoclipul a fost vizionat de peste 500.000 de ori în numai trei zile.În februarie, ea şi-a ţinut fanii la curent cu situaţia sa medicală., a scris Julia lângă fotografia sa postată pe Instagram.În urmă cu două luni, Julia Louis-Dreyfus a vorbit în emisiunea lui Jimmy Kimmel despre decizia sa de a dezvălui că are cancer:, a spus vedeta care militează pentru extinderea asigurărilor medicale pentru toți cetățenii americani.Foto: Hepta