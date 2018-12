Soția lui El Chapo, regina frumuseții care își apără bărbatul: „Orice femeie ar face asta“

Emma Coronel Aispuro, în vârstă de 29 de ani, este soția temutului Joaquin „El Chapo“ Guzman, temutul baron al drogurilor din Mexic.

Din momentul în care l-a cunoscut, i-a rămas alături și la bine și la greu și continuă să-l susțină chiar și împotriva celor mai clare probe: supranumită "Kim Kardashian" a Mexicului pentru aspectul ei fizic și pentru modul deschis în care își prezintă viața pe rețelele de socializare, Emma Coronel, soția lui El Chapo, continuă să-l susțină pe soțul ei, aflat în închisoare în Statele Unite și judecat în prezent de un tribunal din Brooklyn, New York.



Născută în Los Angeles și cu dublă cetățenie, Emma Coronel a fost prezentă în sala de judecată în ultimele două săptămâni la înfățișările în instanță ale soțului ei.



În primul interviu pe care l-a acordat în ultimii doi ani, Emma Coronel a susținut că nu a observat niciodată ceva ilegal în ceea ce făcea soțul ei, liderul cartelului Sinaloa și a spus că presa are nevoie de un om ca el. "Presa l-a făcut prea celebru. Nu vor să-l dea jos de pe piedestal", a spus ea în interviul difuzat de postul de televiziune Telemundo.



Emma și-a justificat poziția spunând că orice femeie ar face la fel în locul ei: "Cred asta ar face orice soție dacă ar fi în locul meu, să stea alături de bărbatul ei la greu. Într-un fel sau altul, vreau ca el să mă simtă și să mă vadă, să simtă sprijinul meu."



Aispuro a mai spus pentru Telemundo că lui Chapo îi place celebritatea pe care și-a câștigat-o: "Să fim cinstiți, cred că-i place, i-a plăcut puțin."



Ea a mai spus că interesul enorm al presei pentru Chapo ar putea fi un lucru pozitiv, pentru că presiunea media este prezentă și acum totul poate fi clar și oricine poate vedea ce se întâmplă la tribunal.



Emma a mărturisit că n-ar schimba nimic din viața ei de până acum și spune că își dorește să fie cu soțul ei undeva departe de tot ce se întâmplă acum: "Mi-aș dori să fiu liniștită, să fiu undeva în lume unde să stăm liniștiți (...) Nu visez la lucruri mari.

Deocamdată, ea se mulțumește cu ce are și încearcă să vadă partea bună a lucrurilor. "Sunt fericită cu viața pe care o am, cu cea care mi-a fost dăruită, cu soțul pe care îl am, cu fiicele și familia mea... sunt foarte mulțumită. Am avut și momente grele, dar mereu am zis că Dumnezeu nu-ți pune lucrurile în palmă dacă nu e sigur că nu le meriți", a spus soția lui El Chapo.



Emma Coronel Aispuro i-a atras lui Joaquin Archivaldo Guzman Loera în 2006, când a participat la un concurs de frumusețe. Ea este nepoata unui fost partener al lui El Chapo, Ignacio "Nacho" Coronel.