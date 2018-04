Ca odinioară: Janet Jackson arată perfect după ce a devenit mamă la 50 de ani

Sora lui Michael Jackson a postat pe Instagram câteva imagini noi în care arată ca la 30 de ani. Ea s-a întors pe scenă după ce a devenit mamă.

Vestea că va deveni mamă la 50 de ani a luat pe toată lumea prin surprindere. Iar la un an după ce a născut un băieţel, pe care l-a botezat Eissa, Janet Jackson îşi continuă cariera muzicală. Vedeta e într-o formă sclipitoare şi se pregăteşte pentru un turneu în Statele Unite. Luni, ea a anunţat că a adăugat 11 concerte la turneul State of the World Tour şi a postat pe contul său de Instagram câteva fotografii în care arată extraordinar pentru a-şi promova revenirea muzicală.



Într-o ţinută sport, care o întinerea mult, artista în vârstă de 51 de ani părea că are 30 sau cel mult 40 de ani, nicidecum 51, în imaginile semnate de fotograful Solaiman Fazel.



Îmbrăcată cu o jachetă Varsity galbenă peste un top alb, cu pantaloni lungi albaştri şi încălţată cu cizme roşu-albastre, Janet şi-a strâns în jurul taliei o cămaşă verde şi o eşarfă în pătrăţele alb-albastre.



Cu un machiaj puternic, Janet a pozat în mai multe ipostaze, remarcându-se prin forma extraordinară de care se bucură.



Janet Jackson a revenit pe scenă în septembrie anul trecut, cu o serie de concerte de trei luni. Următoarea sa apariţie va fi în Austin, Texas, pe 11 iunlie şi va fi urmată de show-uri în Ohio, New York, Pennsylvania, Virginia, Carolina de Nord şi Florida.

Turneul se va încheia în Tampa, pe 7 august, relatează Daily Mail Cântăreaţa a anunţat în aprilie 2016 că este însărcinată cu primul ei copil şi şi-a amânat turneul planificat în acel an pentru a se dedica familiei. Vedeta şi soţul ei, omul de afaceri din Qatar Wissam Al Mana au devenit părinţi în ianuarie 2017, când s-a născut fiul lor, Eissa. Janet Jackson s-a despărțit de cel de-al treilea soț la doar câteva luni după ce a devenit mamă. Potrivit TMZ, vedeta a crezut că sarcina îi va ajuta să își repare relația, însă situația a continuat să se deterioreze., a povestit o sursă citată de ziarul britanic. Janet a crezut că sarcina îi va ajuta să își repare relația, însă situația a continuat să se deterioreze, a scris TMZ.Janet şi Wissam s-au cunoscut în 2010, la ceremonia de deschidere a unui hotel din Dubai, şi au avut o relaţie de doi ani înainte de a se căsători în secret în 2012. Ei și-au anunțat nunta la un an după eveniment.