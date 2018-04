8 întrebuințări ale lămâilor despre care nu ți-a spus nimeni până acum

Lămâile sunt deosebit de utile atât pentru sănătate cât și pentru ritualul tău de înfrumusețare. Descoperă câteva întrebuințări ale lămâilor pe care nu le știai!

Însă, aceste lucruri probabil că le știai deja. Te înșeli amarnic dacă crezi că lămâile sunt bune doar pentru digestie și slăbit, pentru limonadă sau pentru a conferi aromă cremelor pentru prăjituri. Lămâie au mult mai multe proprietăți și pot să fie un aliat de încredere atât pentru sănătate, cât și pentru ritualul tău de frumusețe. Printre întrebuințările enumerate de BrightSide se face referire chiar și la proprietățile anticancerigene ale lămâilor. Astfel că, dacă îți plac lămâile și le consumi cu regularitate ai toate motivele să continui cu acest obicei sănătos, în special după ce vei descoperi și alte beneficii ale acestui fruct.









9 întrebuințări ale lămâilor despre care nu ți-a spus nimeni până acum

1. Lămâile au proprietăţi anticancerigene

Toate fructele conţin substanţe care sunt extrem de benefice pentru corp, însă citricele s-au dovedit un alit important în lupta împotriva cancerului. Potrivit celui mai recent studiu publicat în US National Library of Medicine National Institutes of Health se pare că sucul de citrice are un efect puternic împotriva cancerului. Lămâile furnizează corpului o cantitate însemnată de vitamina C, calciu, fier, magneziu, potasiu şi fibre.

2. Lămâile au efect anti-îmbătrânire

De asemenea, o substanţă care se regăseşte atât în miez cât şi în coajă, numită D-limonene, s-a dovedit că previne anumite tipuri de cancer, cum ar fi cel mamar, pulmonar şi hepatic.

Chiar dacă nu putem să stopăm acest proces natural de îmbătrânire a pielii, specialiştii sunt de părere că lămâile ne pot ajuta să diminuăm ridurile şi să stimulăm regenerarea epidermei. Potrivit Academiei Americane de Dermatologie, uleiul de lămâie protejează pielea de efectele nocive ale radicalilor liberi. De asemenea, consumul de lămâi stimulează producţia colagenului, redând astfel elasticitatea pielii. Foloseşte lămâia sau coaja de lămâie pentru măşti faciale, după cum recomandă Academia Americană de Dermatologie şi vei constata rezultatele după o lună.

3. Apa cu lămâie chiar te ajută la slăbit

Ştim că lămâile au multă vitamina C şi întăresc sistemul imunitar, dar ele au şi un efect spectaculos asupra digestiei. Stimulează tranzitul intestinal şi favorizează eliminarea toxinelor din corp, de aceea lămâia este adesea un ingredient des folosit de către persoanele care vor să slăbească. Dieta cu lămâi are un efect asupra grăsimii, deoarece în urma unui studiu apărut în US National Library of Medicine National Institutes of Health s-a constatat că acest proces de detoxifiere cu suc de lămâie stimulează arderea grăsimilor.