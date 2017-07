Dieta cu lămâi: Slăbește un kilogram pe zi!

Dieta cu lămâi nu este pentru oricine şi nu trebuie urmată pe o perioadă lungă de timp. Se obţin rezultate spectaculoase, însă trebuie urmată cu grijă!

Dieta cu lămâi: ce presupune ea?

Ştim că lămâile au multă vitamina C şi întăresc sistemul imunitar, dar ele au şi un efect spectaculos asupra digestiei. Stimulează tranzitul intestinal şi favorizează eliminarea toxinelor din corp, de aceea ea este adesea un ingredient des folosit de către persoanele care vor să slăbească.Însă trebuie să fii foarte atentă să nu cazi în capcana dietelor drastice care circulă pe internet şi care se bazează pe înfometare pentru rezultate rapide. "Lemon diet", "lemonade diet" sau "master cleanse diet", cum este numită dieta cu lămâi pe internet, nu este pentru oricine, deoarece este una dusă la extrem şi poate să aibă un impact negativ asupra sănătăţii."Adolescentele, gravidele, seniorii, persoanele foarte slabe sau cele care suferă de anumite probleme medicale nu trebuie să urmeze această dietă. Nici persoanele care au o medicaţie pe care o iau pentru o diverse probleme de sănătate (diabet, probleme legate de circulaţia sângelui, probleme cu tensiunea arterială) nu trebuie să înceapă această dietă dacă nu au vorbit în prealabil cu medicul", avertizează nutriţionistul Elouise Bauskis, citat de sofeminine.co.uk Beyonce a apelat la această dietă pentru a scăpa de kilogramele în plus, însă tot ea a avertizat cu privire la cât de drastică şi periculoasă poate să fie această dietă dacă este urmată pe termen lung. "Nu recomand nimănui să ţină această dietă, doar dacă este necesar şi ai parte de ajutor specializat.Sunt metode mult mai sănătoase să slăbeşti, eu am făcut-o doar pentru film", declara vedeta după ce a urmat dieta.Nouă kilograme în zece zile! Atât a reuşit să slăbească Beyonce cu această dietă, în timp ce se pregătea pentru rolul din "Dreamgirls". Dieta este una extrem de simplă şi implică, mai degrabă, o cură de detoxifiere, însă trebuie să nu ai probleme de sănătate şi să te simţi bine pe parcursul curei.Cunoscută şi sub numele de Lemonade Diet sau Master Cleanse, această dietă a fost creată de Stanley Burroughs, acum 50 de ani. Creată pentru a curăţa corpul de toxine, ea are şi puterea de a reduce din greutate, deşi nu acesta a fost scopul pentru care a fost inventată iniţial.