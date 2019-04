Bruce Willis vinde casa de vacanță pe care a construit-o din temelii: Lux la cel mai înalt nivel

Starul în vârstă de 64 de ani a scos la vânzare vila de lux pe care a construit-o în 2004 pe insula tropicală Parrot Cay. Prețul pe care îl cere e pe măsura luxului oferit.

Copiii cresc și au nevoie de un loc stabil, în care familia să se așeze și să prindă rădăcini. Asta l-a făcut pe Bruce Willis să caute să se stabilească pe Costa de Vest a Statelor Unite și să-și vândă câteva proprietăți imobiliare de care nu mai are nevoie. Actorul a scos la vânzare domeniul ultraluxos pe care îl deține pe insula Parrot Cay.



Situată în insulele Turks and Caicos, la distanță aproximativ egală de Cuba și de Republica Dominicană, Parrot Cay este un colț de Rai, cu plaje albe udate de valurile turcoaz ale oceanului. Bruce Willis a cumpărat trerenul în anul 2000 și a ridicat aici de la zero o casă ultraluxoasă, pe un domeniu de 3.252 de metri pătrați, pe care a terminat-o în 2004. El cere 33 de milioane de dolari pe vila cu 11 dormitoare și 13 băi, renovată anul trecut, anunță Architectural Digest.



Cu o suprafață interioară de 1.254 de metri pătrați și 1.579 de metri pătrați în exterior, casa de vacanță se vinde prin intermediul agenției imobiliare Sotheby's International Realty.

Dacă Willis va obține prețul cerut, va bate recordul local stabilit de vânzarea proprietății de top Oliver's Cove, cumpărată în 2016 cu 27,5 milioane de dolari.Proprietatea cu influențe asiatice are o casă principală cu cinci dormitoare, amplasată în centrul terenului de trei hectare, și o casă de oaspeți cu trei dormitoare, situată alături. Vila a fost ridicată cu fața spre răsărit și are patru piscine, dar și acces direct la plajă.Casa mare are un parter imens și deschis, cu uși mari glisante care permit accesul din mai multe părți: pe lângă intrarea principală, poți pătrunde înăuntru dinspre piscină direct în living sau în bucătărie.Elementele naturale sunt reprezentate de bârnele din lemn vopsit în alb de pe tavan și de podeaua din lemn de culoare închisă care contrastează cu pereții albi.