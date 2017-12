10 dubluri perfecte care le iau locul vedetelor în scenele periculoase

1 din 11

Jacob Tomuri şi Tom Hardy

Jacob Tomuri şi-a început cariera cu celebra trilogie "The Lord of the Rings" şi cu "Avatar". Seamănă incredibil de mult cu Tom Hardy, pe care l-a dublat în ultmul "Mad Max", în "Legend" şi "The Revenant". Jacob e implicat şi în noul proiect al actorului, "Venom". Desigur, nici în acest film nu-i vom vedea chipul, dar vom şti că e acolo, în unele scene.