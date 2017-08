10 actriţe care s-au urâţit pentru rolurile din filme

Multe actriţe au fost dispuse să se urâţească pentru a semăna cu personajele lor: s-au tuns, s-au îngrăşat şi au folosit machiaj care le îmbătrânea pentru a intra perfect în rolurile jucate.

Talentul cântăreşte enorm în succesul unui rol interpretat perfect, dar el trebuie ajutat şi de un look puternic, care să dea credibilitate personajului, să-l facă real. O întreagă "armată" are grijă ca orice detaliu din aspectul fizic să fie pus la punct; machiajul, părul, costumele, toate trebuie să transpună actorul în pielea personajului.



Multe actriţe importante au renunţat la frumuseţea lor şi au adoptat un look neobişnuit pentru a semăna cât mai mult cu personajele interpretate. Iar când aspectul schimbat radical este însoţit de o prestaţie de excepţie, recunoaşterea este aproape garantată - Kate Winslet a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă după rolul din "Cititorul", iar Charlize Theron a primit aceeaşi distincţie pentru rolul din "Monstrul".

Kate Winslet — Hanna Schmitz, "The Reader"