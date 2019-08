Albă ca Zăpada și 10 pisici: O pisică Van a adus pe lume 10 pui - FOTO

O pisică Van din Turcia a fătat 10 pui drăgălași. Pisicile cu ochi diferiți sunt foarte numeroase și apreciate în această țară.

Nazli e o minune de pisică. Nu doar pentru că este complet albă, că doar lumea a văzut atâtea și atâtea "prințese" albe ca ea. Nu doar pentru că e van și are un ochi galben și unul albastru, iar asta mai rar vezi. Ci mai ales pentru că tocmai a devenit mămica a zece pui! Nazli a adus pe lume zece ghemotoace de blăniță, iar primele imagini cu puii complet albi, ca mama lor, au făcut înconjurul lumii.



Se întâmplă foarte rar ca o pisică să fete atâția pui. În Turcia pisicile sunt foarte apreciate, dar cele cu cohi diferiți se bucură de un statut special, îndeosebi în regiunea Van, unde sunt mai numeroase și de unde au împrumutat numele.



Turkish Van (Pisica turcească Van) este o rasă de pisici care s-a dezvoltat în Asia Centrală și de Sud-Vest. "Van" este un termen comun în regiune, fiind acordat unui număr de orașe, sate și chiar și unui lac - Lacul Van. Originile exacte ale acestei rase sunt neclare, chiar dacă se crede că provine din Orientul Mijlociu, cu sute de ani în urmă.



Potrivit site-ului petmd.com, rasa de pisici Turkish Van este considerată comoară națională în Turcia și în celelalte țări de unde se pare că ar proveni.

Pisica din rasa Turkish Van a fost adusă în Europa de cruciați, între anii 1095-1272, și, de-a lungul timpului, a fost cunoscută sub diverse denumiri.A fost adusă pentru prima oară în Anglia, în 1955, când era cunoscută sub numele de Pisica turcească. Totuși, specialiștii au fost nevoiți să-i schimbe numele, pentru a nu fi confundată cu pisica din rasa Angora turcească, notează Agerpres.Turkish Van este o pisică de talie mare, musculoasă, cu un corp robust și lung. Are umeri puternici și largi și un gât scurt. Corpul unei pisici din această rasă nu este niciodată îndesat sau slab, se menționează pe site-ul cfa.org Motanii adulți ating uneori o greutate de nouă kilograme, fiind, într-adevăr, una dintre cele mai mari pisici din lume.Ochii sunt mari și ovali, cu o culoare variind între albastru și portocaliu, sau, de cele mai multe ori, în mod ciudat, aceste pisici au fiecare ochi de altă culoare.Lăbuțele, nasul și urechile sunt roz. Corpul atletic se termină cu o coadă magnifică, scurtă și stufoasă. Turkish Van ajunge la maturitate deplină la vârsta cuprinsă între trei și cinci ani, atingând și o greutate între opt și nouă kilograme.