Brandul Nomasvello lanseaza conceptul unic FUSION- Epilare Definitiva Progresiva cu Laser Dioda si IPL

Epilarea definitiva progresiva se realizeaza in centrele Nomasvello cu tehnologiile Laser Dioda, respectiv IPL (lumina intens pulsata), prin conceptul inovator FUSION.Fotoepilarea este indepartarea parului cu ajutorul luminii, prin deteriorarea in mod selectiv a foliculilor de par, fara a afecta tesuturile adiacente.In cazul tratamentului cu IPL, melanina (culoarea firului de par) absoarbe lumina si o conduce către foliculul pilos, unde este transformata in caldura, distrugand celulele germinale care hranesc parul. Odata eliminate acestea, parul se deterioreaza si cade la un interval de 15 zile de la tratament. Inca de la prima sedinta pana la 30% din firele de par vor disparea. IPL-ul elimina eficient si firele de par nedorite de la nivelul fetei. Este un tratament ideal pentru majoritatea fototipurilor, eliminand cu succes chiar si firele de par subtiri sau mai deschise la culoare.Procedura de epilare definitiva cu laser trateaza indeosebi pielea inchisa la culoare (pielea bronzata, persoanele mulatre), cu firul de par negru si gros. Tratamentul actioneaza de la interiorul catre exteriorul pielii, este cu circa 50% mai rapid decat IPL-ul, iar sedintele se efectueaza la un interval mai mare de timp (la 40-45 zile fiecare).Nu exista un singur sistem de epilare definitiva progresiva care se potriveste tuturor pacientilor. Iata de ce recomandam combinarea tehnologiilor IPL si LASER pentru a obtine efecte maxime, indiferent de tipul de par si piele. Pe durata tratamentului, firul de par se schimba de la gros la fin, ceea ce poate conduce la schimbarea echipamentului si a parametrilor cu care se lucreaza.Epilarea definitiva prin conceptul FUSION, unic in Romania, indeparteaza selectiv firele de par prin combinarea celor 2 tehnologii proprii No+Vello: LASER Dioda, respectiv IPL (lumina intens pulsata). Clientii cu parul negru si gros vor efectua primele sedinte de epilare definitiva progresiva CU LASER DIODA, la un interval de circa 40 zile, urmand ca, in momentul in care foliculii pilosi se depigmenteaza si se raresc, sa finalizeze procedura prin IPL.Clientii cu parul deschis la culoare sau subtire vor efectua tratamentul de epilare definitiva progresiva CU IPL. Primele 4 sedinte se programeaza la un interval de 1 luna, intervalul crescand treptat cu 1 sau 2 saptamani de la sedinta la sedinta.Printre beneficiile epilarii definitive in centrele Nomasvello mentionam eficienta datorata mixului celor 2 tehnologii, Laser Dioda, respectiv IPL, precum si conditiile de igiena si siguranta in care se desfasoara fiecare tratament. Procedura nu este dureroasa, fiind utilizat un protocol de lucru initiat de Laboratoarele de Cercetare și Dezvoltare Nomasvello. Pielea ramane mereu fina si hidratata, gratie produselor profesionale aplicate si a gelului conductor folosit. Fiecare sesiune este relaxanta, placuta si implica o investitie financiara minima.Metoda FUSION (LASER + IPL) are un cost de 85 lei pe zona pe sesiune pentru zonele MINI, respectiv de 170 lei pe zona pe sesiune pentru zonele MEDII si MAXI. Mai mult, gambele sau pulpele costa doar 200 lei/sedinta.Acest raport calitate-preț este greu de egalat pe piata serviciilor premium din Romania. Tratamentele sunt realizate doar de catre specialisti in domeniu, fiind personalizate pe particularitatile si nevoile fiecarui client.Epilarea definitiva progresiva este contraindicata persoanelor cu boli de piele (cancer de piele) si celor care sunt fotosensibile sau au alergie la soare. Mai mult, femeile gravide sau care alapteaza este indicat sa inceapa tratamentul dupa finalizarea acestei perioade, din cauza dereglarilor hormonale, care pot impacta cu rezultatul procedurii. Totodata, persoanele care au tatuaje trebuie sa stie ca zonele tatuate se vor evita si acoperi in timpul tratamentului, pentru a nu absorbi lumina si a nu fi, astfel, afectate.Echipamentele Nomasvello® permit individualizarea procedurii de epilare definitivă progresiva in functie de caracteristicile fizice ale fiecarei persoane (fototip), astfel incat tratamentul sa fie nedureros, eficient, rapid și cu efecte de lunga durata.