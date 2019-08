Suri Cruise vrea să fie avocat. Cum arată fiica lui Tom Cruise la 13 ani

Fiica actorilor Katie Holmes și Tom Cruise și-a petrecut vara la New York, și este interesată de cursurile temporare ale unei facultăți de Drept.

Pentru un copil educat, vacanța de vară nu înseamnă numai distracție. La 13 ani, Suri, fiica lui Tom Cruise, a început deja să se obișnuiască cu mediul universitar. Împreună cu mama ei, fetița a vizitat duminică Universitatea Fordham din New York, și pare atrasă de viața de student. Instituția privată de învățământ oferă diverse programe de vară pentru elevii de liceu, iar cele două au mers să ceară informații la facultatea de Drept.Potrivit Daily Mail , Suri este atrasă de profesia de avocat și ar putea călca pe urmele bunicului ei din partea mamei, Martin Holmes, avocat în statul Ohio.Îmbrăcate casual, în jeanși denim, Katie și Suri au vizitat colegiul privat din cadrul instituției newyorkeze și s-au interesat de programa de învățământ. La cei 13 ani pe care i-a împlinit în aprilie, Suri pare pregătită pentru următoarea etapă din viața de elev.După divorțul de Tom Cruise, actrița se ocupă cu mare atenție de educația fiicei sale. Când Suri avea șase ani, ea a înscris-o la o școală privată de elită din New York.Tom Cruise şi Katie Holmes s-au căsătorit în 2005, iar căsnicia lor a fost mult timp considerată printre cele mai solide de la Hollywood.Ei au divorțat în 2012, iar presa a scris că starul nu a mai ținut legătura cu fiica lui de atunci, fiindcă nu i se permite. O sursă din cadrul Bisericii Scientologice a dezvăluit pentru Us Weekly că Suri nu este o adeptă a acestei religii și din această cauză Tom Cruise nu are voie să-și vadă fata. Ultima oară când cei doi au fost văzuți împreună a fost în 2013, scrie Daily Mail.În ultimele luni, Katie Holmes a fost văzută în compania actorului Jamie Foxx. Relația lor a devenit publică în 2017, dar se pare că ei ar fi împreună încă din 2013, notează Daily Mail.Katie Holmes, în vârstă de 40 de ani, a devenit cunoscută pentru rolul din serialul TV "Dawson's Creek" şi s-a remarcat apoi în lungmetrajul "Batman - Începuturi/ Batman Begins" (2005), dar şi într-o miniserie TV inspirată din viaţa lui Jacqueline Kennedy.Foto: Hepta, Daily Mail