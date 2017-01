Cele mai frumoase zece filme fantastice recente

1 din 11

Tale of Tales (2015)

După cutremurătorul Gomorra, Matteo Garrone schimbă radical registrul propunând spectatorilor o imersiune în fantastic cu The Tale of Tales, aflat în competiția pentru Palme d'Or 2015. Trei basme se împletesc, într-o jonglare cu grotescul, bizareria și elementele horror, iar John C Reilly, Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones joacă rolurile principale. Mai exact, Salma Hayek devorează inima unui monstru marin, Toby Jones crește un purice gigantic și-și mărită fiica cu un căpcăun, iar Vincent Cassel se îndrăgostește de „muma pădurii”.



Inspirat de basmele lui Giambattista Basile, filmul Tale of Tales al lui Matteo Garrone împletește povestea Reginei Longtrellis (Salma Hayek), care își sacrifică soțul (John C. Reilly), cu povestea a două surori misterioase care provoacă pasiunea Regelui din Strongcliff (Vincent Cassel), și cu cea a regelui din Highhills (Toby Jones), obsedat de un purice gigant, pe care îl adoptă, neglijându-și propria fiică.



Filmul The Tale of Tales aduce la viață culegerea de povești cu titlu omonim a lui Giambattista Basile, cea mai veche, mai bogată și mai realizată dintre cărțile cu basme populare italiene. Tale of Tales de Giambattista Basile a inspirat Fraţii Grimm două secole mai târziu, pentru unele dintre operele lor cele mai cunoscute, inclusiv Cenuşăreasa, Motanul încălțat, Frumoasa Adormită și Hansel și Gretel. Prin gustul său pentru fantezie, opera lui Basile, cu aspectele comice și sentimentale și tuşe frecvente de groază, este cu mai multe secole înaintea unor autori precum Hans Christian Andersen, J.R.R. Tolkien sau

chiar saga Harry Potter.