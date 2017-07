Dr. Oz: Ce trebuie să conţină un meniu antibalonare. 6 alimente esenţiale

Ananasul proaspăt conţine o substanţă care asigură o digestie optimă, astfel că abdomenul tău va fi plat. Consumă zilnic câte o felie!

1. Ananas

2.

3. Dovleac

Este enervantă şi nu ştii ce să faci ca să nu mai ai burta umflată? Balonarea este o problemă frecvent întâlnită, însă ea are o legătură directă cu alimentele pe care le consumăm şi de modul în care le combinăm. Ca să ameliorezi problema, celebrul Dr. Oz te învaţă ce ar trebui să conţină un meniu antibalonare:Ananasul proaspăt este un fruct esenţial pentru sistemul digestiv, datorită faptului că are un conţinut de bromelină. Aceasta este o enzimă cu proprietăţi antiinflamatorii şi care ajută foarte mult la digestie. Potrivit specialistului, bromelina se regăseşte în cantităţi mai mari în mijlocul mai tare al ananasului, de aceea nu trebuie să-l îndepărtezi. Consumă zilnic o felie de ananas proaspăt pentru a avea o digestie perfectă.Este folosit de secole întregi pentru a uşura disconfortul digestiv. Se pare că ghimbirul are un efect spectaculos asupra sistemului digestiv, favorizând eliminarea gazelor intestinale care te balonează. Răzuieşte ghimbir proaspăt în orice mâncare, prepară-l sub formă de ceai sau foloseşte-l în smoothie-uri/sucuri de legume.Are un conţinut ridicat de potasiu care are un uşor efect diuretic pentru corpul tău. Astfel, corpului îi va fi mai uşor să elimine excesul de apă care are şi ea un efect asupra abdomenului umflat. Consumă dovleac cât mai des în această toamnă!