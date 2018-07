Cum să transformi grăsimea în energie

Kilogramele în exces încep să devină din ce în ce mai des întâlnite în zilele noastre. Una din trei persoane din lume este supraponderală sau obeză.

Sfaturi care te ajută să transformi grăsimea în energie

Acești oameni au diferite probleme și afecțiuni de sănătate, neputând duce o viață normală. Dureri de spate, dureri articulare, diabet, accident vascular cerebral și probleme cardiovasculare.Acestea sunt doar câteva dintre problemele care apar atunci când kilogramele în plus își spun cuvântul. Din păcate, persoanele acestea au și o stimă de sine scăzută. De aceea, mai jos există câteva sfaturi care te ajută să transformi grăsimea în energie. Iată despre ce este vorba!Există câțiva pași pe care îi poți urma pentru a-ți forța organismul să transforme grăsimea în energie și astfel să scapi de kilogramele în exces. Cetoza este un proces metabolic normal, în care celulele grase sunt transformate în cetone, compuși care sunt o sursă esențială de energie. Iată ce ar trebui să faci!Testează-ți nivelul de cetone din organism pentru rezultate optime. Există trei tipuri de cetone: acetoacetat, beta-hidroxibutirat și acetonă. Acestea pot fi evaluate prin respirație, urină sau sânge. Experții în sănătate te pot îndruma ce să faci cu dieta pentru a obține rezultatele dorite.Acest sfat nu se referă doar la impactul extrem de bun asupra sănătății tale generale. Antrenamentele stimulează cetoza, astfel încât activitatea fizică este obligatorie pentru a pierde în greutate.Poți stimula cetoza prin evitarea alimentelor timp de câteva ore.Multe persoane reușesc să facă acest lucru între micul dejun și cină. Postul intermitent poate intensifica în mod semnificativ procesul de cetoză.Proteinele asigură sănătatea mușchilor și oaselor. De asemenea, au același efect asupra unghiilor, părului și pielii. Desigur, influențează și cetoza. Trebuie doar să consumi cantități corecte de proteine și alți nutrienți.Uleiul de cocos este unul dintre cele mai sănătoase ingrediente din lume. Acest ingredient uimitor te va ajuta să transformi grăsimea în energie. Pentru a evita problema digestiei, adaugă treptat ulei de cocos. Începe cu o linguriță zilnic și poți consuma până la 2 linguri pe zi ulterior.Există diferite tipuri de grăsimi. Ar trebui să consumi grăsimi sănătoase mereu, cum ar fi uleiul de cocos, uleiul de măsline, avocado, unt etc. Aceste surse sunt bogate în grăsimi sănătoase.Redu aportul de carbohidrați în dieta ta. Alimentele care conțin zahăr vor fi folosite ca o sursă principală de energie de către corpul tău. De aceea este foarte important să renunți la aceste alimente. Menține o dietă săracă în carbohidrați și nu uita că fiecare persoană are o anumită cantitate de carbohidrați pe care o poate mânca, în funcție de corpul său.