Transcriptul convorbirilor dintre Alexandra și operatorii de la 112: „Cum adică nu știi unde ești?”

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a publicat pe Facebook transcriptul convorbirilor dintre nepoata sa și operatorii de la 112 în ziua în care a cerut ajutor.

Transcriere convorbiri:

Cumpănașu precizează că publicarea acestor discuții a fost o decizie "foarte foarte grea" care le-a aparținut exclusiv tatălui și mamei Alexandrei. El subliniază că singurul motiv pentru care familia a hotărât să le faca publice este "pentru a vedea întreaga țară putregaiul unui sistem criminal și curajul acestui copil incredibil":, a mai scris Cumpănașu pe pagina sa de Facebook



Apel I - 25/07/2019, ora: 11:05:08 a.m.

Op. 112 (1): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?

A.M.: Bună ziua, vreau și eu în legătură cu poliția!

Op. 112 (1): Ce s-a întâmplat doamnă, cum vă numiți?

A.M.: Sunt domnișoară, am 15 ani, și ieri am fost sechestrată de către un domn...

Op. 112 (1): Cum te cheamă?

A.M.: Măceșanu Alexandra, vă rog veniți repede, nu știu unde sunt....

Op. 112 (1): Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli?

A.M.: În Dobro ... Aaa.. În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact...

Op. 112 (1) (ton ironic): Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? ... Aloo?

A.M.: Da, stați, nu plecați vă rog...

Op. 112 (1): Ai fost violată?

A.M.: (plângând) Da, am fost violată!

Op. 112 (1): Da, rămâi la telefon, dar încearcă să-mi dai un punct de reper ca să știm exact ce ... cum te putem găsi!

A.M.: A venit, a venit, a venit...Veniți repede, vă rog!!! Se închide apelul.

Op. 112 (1): Păi să venim unde frate în Caracal... (zgomot de fundal)? Păi ce dracu să-i fac că e în Caracal, că a răpit-o și a dus-o în Caracal, dar nu știe unde...și poliția mea vorbește... Dă-i asociere...

Pe fundal se aude un alt operator: 11:06:57

Op. 112 (2): Unde ești în Caracal? Păi și acuma pe unde ești, te poți uita? Uită-te...uită-te ...

Op. 112 (2): Dar de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune-mi...

Op.

112 (1) către poliție: O să vă sune imediat colega, că o avem la telefon pe altă stație, da? O să vă sune imediat colega că încearcă să mai ia niște date! Este răpită, dusă în Caracal, violată....Polițist (1): Răpită?Op. 112 (1): Da și încearcă colega să afle ce, pe unde s-ar afla ...Polițist (1): Aoleu..Polițist (1): Da, grăbiți-vă..Op. 112 (1): Da, imediat, imediat vă sună!Apel II - 25/07/2019, ora 11:06:25 a.m.Op. 112 (2): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?A.M.: Tot eu sunt!Op. 112 (2): Unde ești în Caracal?A.M.: Am trecut, când am văzut prima dată, m-a legat la ochi și eram pe lângă dig, pe domn îl cheamă Popescu Lucian Gabriel..Op. 112 (2): Pe lângă dig, Popescu Lucian...păi și acuma pe unde ești? Te poți uita?A.M.: Nu pot, sunt închisă într-o cameră, văd decât o poartă..Op. 112 (2): Ia uită-te, uită-te pe.... păi și da de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune-mi..A.M.: Deci, să vă spun, ieri am ieșit la ocazie ca să mă duc până-n oraș, și dumnealui m-a luat la ocazie, a închis mașina și m-a închis acolo, după aia a zis să mă ducă la el...Op.112 (2): Te-a luat la ocazie? Numărul la mașină...mai ții minte ceva din numărul de la mașină?A.M.: Nu...Op. 112 (2): Ce mașină, ce culoare măcar?A.M.: Mașina era gri și avea boturile turtite...Op. 112 (2): Cu bot turtit?A.M.: Da!Op. 112 (2): Atâta ai reținut tu, și acuma ești închisă? Ai trecut pe lângă dig?A.M.: Da, atunci când m-am uitat prima dată, dar acum nu știu, cred că sunt în Bold sau ceva, nu știu.Op. 112 (2): Bun, ai telefonul la tine, da?A.M.: Da, dar e la el! Eu acuma sun de pe alt număr...Op. 112 (2): Nu contează, de unde ai tu numărul ăsta?A.M.: Care număr?Op. 112 (2): Ăsta de pe care mă suni. De unde?A.M.: E telefonul lui, l-am găsit aici..Op. 112 (2): Telefonul lui?A.M.: Da!Op. 112 (2): Este telefonul lui, da, bun. Ia ...A.M.: Da doamnă vă rog trimiteți-mi pe cineva că mi-e frică..Op. 112 (2): Hai gata, stați puțin, te cred, te-am înțeles, stai puțin la telefon dacă tot poți ...A.M.: (plângând în hohote) Mi-e frică, mi-e frică...