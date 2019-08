Imagini şocante la Galaţi: doi poliţişti nu coboară din maşină pentru a ajuta o fată plină de sânge - VIDEO

O anchetă internă a fost declanșată la Inspectoratul de Poliţie Galaţi după ce doi poliţişti au fost filmaţi în timp ce refuză să intervină pentru a ajuta o fată plină de sânge, despre care se credea că a fost victima unui viol.

Într-o înregistrare video făcută în weekend şi postată pe Facebook se vede cum doi agenți de poliție stau în maşină, deşi în faţa lor se afla o fată plină de sânge şi în stare de şoc, relatează Mediafax.



În imaginile filmate de un cetăţean apar fata plină de sânge, maşina de Poliţie, mai mulţi cetăţeni şi doi angajaţi ai unei firme de securitate. Oamenii de pe trotuar solicită ajutorul poliţiştilor care refuză să coboare din maşină, în ciuda insistenţelor. Victima pare îngrozită şi refuză să vorbească cu oamenii care i-au sărit în ajutor, în timp ce poliţiştii asistă pasiv la întreaga scenă.



În cele din urmă, fata a fost transportată la Spitalul de Copii din Galaţi, iar persoana care a realizat filmarea a anunţat pe Facebook că a vizitat-o şi confirmă că aceasta a fost violată. Persoana respectivă este revoltată de pasivitatea poliţiştilor şi cere măsuri dure împotriva celor doi agenţi care au refuzat să ajute victima unui viol: „Fata este internată în spital, a fost operată aseară. Astăzi, împreună cu soţul meu (unul dintre agenţii wbc) am fost la spital şi am vizitat-o. B, provine dintr-o familie defavorizată, părinţii ei neputând fi lângă ea în aceste momente. B. a fost violată. Mâine ne vom duce din nou la spital şi de asemenea la centrul de copii în îngrijirea cărora se afla ca să aflăm dacă organele s-au sesizat, dacă nu personal ne vom duce la secţia de poliţie! Nu putem lăsa lucrurile aşa, se putea întâmpla oricărui copil!!! Nepăsarea şi delăsarea din partea celor care ar trebui să ne protejeze viitorul ţării ar trebui pedepsită, dar mai ales cel care a adus această copilă în această stare. Dacă sunt martorii ai acestui incident, vă rog, haideţi să ne unim să o ajutăm, să i se facă dreptate B.!!!”, a scris Doro Yola pe Facebook.

Cei doi poliţişti filmaţi la Galaţi în timp ce refuză să intervină pentru a ajuta o fată plină de sânge sunt cercetaţi disciplinar. „Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public, Compartimentul de Relaţii Publice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi este abilitat să comunice următoarele: Conducerea I.P.J. Galaţi a dispus, încă de ieri, declanşarea cercetării disciplinare faţă de cei doi poliţişti, la finalizarea căreia, vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Minora care apare în imagini a fost transportată la spital, de un echipaj de salvare, iar în funcţie de rezultatul verificărilor şi a raportului de expertiză medico-legală, se va stabili dacă aceasta a fost victima vreunei infracţiuni”, a anunţat, luni dimineață, IPJ Galaţi.

Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a anunţat, luni, că a dispus verificări în cazul poliţiştilor de la Galaţi, care nu au coborât din maşină pentru a ajuta o fată plină de sânge, precizând că atitudinea agenţilor este inadmisibilă. "În ceea ce priveşte cazul de la Galaţi, am dispus măsuri ferme de verificare imediată a ceea ce s-a întâmplat, urmând ca cei care se fac responsabili să fie traşi la răspundere, conform legii. Nu vom accepta ca astfel de situaţii să se repete vreodată, atitudinea poliţiştilor implicaţi fiind inadmisibilă. Am cerut fiecărui inspector şef de poliţie ca, în maximum o săptămână, să prezinte o evaluare riguroasă a activităţii Inspectoratului, structură cu structură, urmând ca aceasta să facă obiectul analizei imediate de la nivel central", scrie Mihai Fifor, pe Facebook.



Ministrul transmite că aşteaptă transparenţă, onestitate şi corectitudine, iar "cei care nu înţeleg importanţa şi responsabilitatea funcţiei vor trebui să plece". "Acţiunile dispuse săptămâna trecută pe linia transportului ilicit de persoane continuă şi în aceste zile şi primele rezultate încep deja să apară. Am fixat, de asemenea obiective precise pentru structurile MAI în legătură cu începerea anului şcolar. Fiecare elev trebuie să se simtă în siguranţă, acest subiect urmând să rămână o prioritate a Poliţiei române", a transmis Mihai Fifor.

