7 suplimente pe care le iau cardiologii

Meniul zilnic îți poate asigura baza de nutrienți pentru un organism puternic, dar în anumite cazuri ai nevoie de suplimente pentru a te menține sănătos. Află ce aleg medicii cardiologi.

Vitaminele și mineralele din preparatele pe care le consumi contează foarte mult, dar există o combinație de suplimente care accentuează efectul alimentelor pentru că în multe cazuri nu ai cum să consumi întreaga doză necesară prin intermediul alimentelor care compun gustările și mesele principale. Nutrienții adecvați îți vor proteja sănătatea, prevenind afecțiunile cronice.



Iată ce suplimente iau medicii cardiologi:



1. Acizi grași Omega-3

Se regăsesc în peștele gras (macrou, somon, ton și sardine). Aceste grăsimi sănătoase elimină inflamațiile care declanșează bolile cardiace. „Organismul nu poate produce acest tip de grăsimi, deci trebuie să i le furnizezi tu. În cazul în care nu consumi suficient pește este bine să iei un supliment cu Omega-3 în fiecare zi pentru a reduce riscul de deces ca urmare a unui atac de cord sau a insuficienței cardiace”, recomandă dr. Suzanne Steinbaum, cardiolog din New York.



2. Vitamina D

„Este produsă de corp în momentul expunerii la soare, dar problema este că protecția solară pe care o folosim pentru a preveni cancerul de piele poate preveni absorbția acestei vitamine. Un nivel redus de vitamina D este în legătură directă cu afecțiunile cronice, în mod special bolile cardiace. Eu, de exemplu, folosesc o cantitate ridicată de cremă de protecție solară, plus pălării cu bor larg și haine cu mânecă lungă pentru a reduce riscurile pentru piele, așa că iau un supliment pentru a preveni deficiențele”, spune dr. Steinbaum. Este indicat să faci analize pentru a determina dacă ai lipsă de vitamina D și să începi să iei imediat un supliment în caz de nevoie.



3. Usturoi

„Am început să iau suplimente cu extract de usturoi acum câțiva ani după ce am aflat că sufăr de hipertensiune arterială. , spune dr. Matthew Budoff, profesor la UCLA. Nu te forțează doar să folosești mai des apa de gură, ci reduce nivelul de colesterol, reglează tensiunea arterială și glicemia., spune dr. Matthew Budoff, profesor la UCLA.



4. Biotină

Reprezintă soluția ideală pentru a avea un păr strălucitor și unghii rezistente, dar nu trebuie să iei acest supliment chiar în fiecare zi. „Biotina mă ajută să nu mai am unghii casante și să obțin un plus de volum pentru păr, dar nu o iau chiar tot timpul. Un nivel ridicat de biotină în sânge poate influența rezultatele analizelor, în special ale testelor care se fac pentru a diagnostica un atac de cord. De 2-3 ori pe săptămână este suficient pentru a obține beneficiile fără efecte secundare”, spune dr. Neica Goldberg, cardiolog din New York.



5. Glucozamină

„Susține formarea noului cartilagiu și previne durerile articulare asociate adesea cu înaintarea în vârstă. , spune dr. Perry Frankel, cardiolog din New York. , spune dr. Perry Frankel, cardiolog din New York.



6. Vitamina C

Acest puternic antioxidant este din ce în ce mai popular și reclamele se bazează pe realitate. „Studiile realizate arată că vitamina C stimulează sistemul imunitar. Este foarte importantă pentru menținerea sănătății pielii, mai ales dacă nu consumi suficiente fructe. Lipsa de vitamina C este strâns legată de o rată mai mare de deces în cazul unui atac de cord, așa că include-o pe lista de suplimente necesare pentru un organism fortificat”, recomandă dr. David Greuner, chirurg cardiolog.



7. Multivitamine

Sunt utile pentru a preveni carențele de orice tip și ar trebui să alegi o variantă care conține vitaminele A, C, D, E, K, plus potasiu, zinc și iod.