7 vitamine și minerale esențiale pentru a combate acneea

Chiar dacă acneea nu are o singură cauză experții consideră că lipsa unor nutrienți o poate declanșa. Află care sunt vitaminele și mineralele care îți mențin pielea curată și previn apariția coșurilor.

Soluția rapidă pentru a combate acneea nu se află numai în produsele de îngrijire special formulate în acest scop. Carențele nutriționale pot agrava starea pielii, iar tenul tău va deveni mult mai vulnerabil la inflamații în lipsa combinației potrivite de vitamine și minerale. Este adevărat că acneea apare în urma astupării porilor și a producției excesive de sebum, dar cauzele ei sunt mult mai profunde. Poate fi vorba despre dezechilibre hormonale, alergii sau un sistem imunitar compromis. Din acest motiv este recomandat să începi prin a contracara orice carență de nutrienți. Vitaminele recomandate de specialiști sunt adaptate nevoilor tenului acneic.



Iată ce nutrienți joacă un rol esențial în lupta împotriva acneei:



1. Vitamina A

Această vitamina aduce două beneficii majore pielii. În primul rând asigură protecție împotriva efectelor nocive ale radiațiilor ultraviolete, iar în al doilea rând luptă eficient împotriva inflamațiilor și a infecțiilor. Încetinește și apariția semnelor îmbătrânirii, acesta fiind motivul pentru care produsele care conțin retinol (obținut din vitamina A) sunt mereu integrate în gamele de îngrijire anti-aging. În ceea ce privește acneea, studiile realizate au demonstrat că este mai util să se aplice pe piele retinoizii în loc să se ia suplimente pe cale orală.



2. Vitamina C

Acidul ascorbic sau vitamina C joacă un rol esențial în cadrul producției de colagen, proteina din care sunt constituiți mușchii, oasele, vasele de sânge, sistemul digestiv și pielea. Odată cu trecerea timpului organismul pierde din colagenul disponibil, iar pielea nu mai este la fel de elastică. Vitamina C a fost identificată drept un tratament foarte util pentru a elimina acneea, cu un efect mai puternic decât al antibioticelor. „Vitamina C are un efect antiinflamator puternic și poate fi folosită cu succes pentru tratarea acneei și a altor afecțiuni dermatologice. În momentul în care este administrată stimulează producția de colagen, reduce producția de melanină și neutralizează radicalii liberi, refăcând astfel pielea afectată de acnee și semne”, explică dr. Ron Choi, dermatolog.



3. Vitaminele din complexul B

Sunt foarte importante pentru frumusețe, în special vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3 (niacina) și vitamina B6.Aceste vitamine activează enzimele și mențin echilibrul hormonal. Previn uscarea pielii, precum și descuamarea asciată cu acneea și din acest motiv se regăsesc adesea inclusiv în cremele hidratante. Pentru un efect mai puternic le poți lua și sub formă de supliment.



4. Zincul

Indiferent dacă este luat sub formă de supliment sau aplicat la suprafața pielii, zincul reduce rapid inflamațiile provocate de acnee. În cadrul studiilor realizate s-a observat că utilizarea unei loțiuni tonice pe bază de zinc timp de cel puțin 30 de zile poate reduce gravitatea leziunilor acneice cu până la 70%. Ca supliment nu trebuie să se depășească 30mg pentru că ar putea deveni toxic.



5. Vitamina E

Această vitamină solubilă în grăsimi este și un puternic antioxidant, ceea ce înseamnă că previne oxidarea grăsimilor în organism. Este un lucru foarte important pentru piele deoarece oxidarea sebumului creează condițiile necesare pentru apariția punctelor negre și a coșurilor. Vitamina E previne proliferarea bacteriilor prin intermediul sebumului și asigură prelucrarea optimă a vitaminei A.Se poate regăsi atât în produsele de îngrijire, cât și în meniul tău dacă alegi să consumi des avocado, roșii, semințe de floarea soarelui sau spanac.



6. Vitamina D

Nu menține doar oasele puternice, ci are un rol vital și pentru piele. În general vei obține suficientă vitamina D prin intermediul expunerii la soare, dar în sezonul rece pot apărea carențele. De asemenea, specialiștii au constatat că mai mult de jumătate dintre persoanele care suferă de acnee au și lipsă de vitamina D. Poți opta pentru acest supliment pentru a îmbunătăți aspectul pielii în scurt timp.



7. Seleniu

Combate afecțiunile cardivasculare și cancerul, iar una dintre proprietățile mai puțin cunoscute ale seleniului este prevenirea acneei și accelerarea ritmului de vindecare a leziunilor. Potrivit specialiștilor, persoanele care suferă de acnee severă au în general un nivel redus de seleniu în organism. Susține abilitatea pielii de a se reface consumând carne slabă de vită, ton, nuci braziliene și sardine.