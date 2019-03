Nu te mai stresa la consultul anual: 6 secrete dezvăluite de medicii ginecologi

Vei merge în curând la consult și nu știi sigur ce ar trebui să faci sau poate îți faci griji legate de aspectul zonei intime sau data la care ești programată? Află direct de la medicii ginecologi care este strategia corectă care îți garantează că te simți bine.

Probabil că vei fi surprinsă să afli că medicii ginecologi nu-și fac deloc griji cu privire la ideile care îți dau bătăi de cap. Sănătatea ta este pe primul loc, așa că nu trebuie să eziți să mergi la consult la intervalele potrivite și să asculți cu atenție sfaturile specialiștilor.



Iată câteva secrete dezvăluite de ginecologi, care îți vor demonstra că nu ai de ce să te simți jenată:



1. Nu-ți face griji dacă nu te-ai ras de curând

Medicul ginecolog va realiza consultul în 7-10 minute și în niciun caz nu va analiza dacă te-ai ras ieri sau acum câteva zile. „Foarte multe paciente își cer scuze pentru că nu s-au ras în zona intimă sau pe picioare. Realitatea este că nu mai observ acest aspect în mod special și nici nu cunosc vreun alt medic care să fie interesat de așa ceva. Este un lucru natural și ne interesează mai mult să ne asigurăm că ești sănătoasă”, spune dr. Maureen Mulvihill, ginecolog din California.



2. Spune-i neapărat medicului ce medicamente sau suplimente iei

Poate crezi că pentru ginecolog nu contează foarte mult ce alte medicamente sau suplimente iei, mai ales dacă vrei doar să-ți reînnoiești rețeta pentru anticoncepționale. „Și medicul ginecolog trebuie să fie la zi cu lista completă a medicamentelor tale pentru că substanțele pe care le conțin pot afecta ceea ce-ți prescrie. De exemplu, dacă iei un tratament pentru hipertensiune sau un medicament pentru acnee care poate cauza malformații în cazul unei eventuale sarcini, este posibil să-ți recomande o altă metodă de contracepție. Cel mai simplu este să scrii pe o foaie toate medicamentele și suplimentele pe care le iei plus dozajul și frecvența”, recomandă dr. Mulvihill.



3. Nu vorbi la telefon în timpul consultului

„Mi s-a întâmplat ca pacienta mea să vorbească despre următorul examen cu un profesot tocmai în timp ce o examinam. , spune dr. Arlene Kaelber, ginecolog din New York. Când mergi la consult nu este deloc momentul potrivit să începi o conversație telefonică. Ai venit la medic pentru a te asigura că ești sănătoasă, așa că este indicat să te concentrezi pe acest lucru., spune dr. Arlene Kaelber, ginecolog din New York.



4. Nu folosi produse speciale pentru a parfuma zona intimă

Nu te lăsa păcălită de reclame și evită produsele cu diferite parfumuri. Ginecologii nu recomandă utilizarea deodorantelor intime și nici recurgerea la dușuri speciale pentru că vei periclita flora vaginală și vei crește riscul de infecții.



5. Nu-ți căuta simptomele pe internet

„Ai putea intra în panică fără motiv dacă vei citi toate scenariile negative care apar online sau cazurile rare, foarte grave. Cere întotdeauna ajutorul medicului pentru că vei evita mult stres și vei obține direct tratamentul potrivit dacă este ceva în neregulă”, spune dr. Multe persoane se simt mai bine dacă folosesc motoarele de căutare online pentru a găsi informații despre simptomele resimțite. Problema este că un singur simptom poate fi asociat cu până la 12 afecțiuni diferite, așa că nu este recomandat să cauți totul pe Google., spune dr.Kaelber.



6. Nu evita nicio întrebare

Medicii ginecologi vor ca pacientele să pună orice întrebare, chiar dacă este un lucru ciudat, jenant sau aparent nu are nicio legătură cu respectivul consult. „Responsabilitatea mea este să contribui în cea mai mare măsură posibilă la ameliorarea stării de sănătate a pacientelor, chiar dacă ceea ce mă întreabă nu are o legătură imediată cu problemele de contracepție sau testarea pentru cancerul de col uterin. De exemplu, am avut o pacientă care avea o iritație pe mână. Nu mi-a spus nimic despre acest lucru, dar am remarcat eu și am întrebat-o de cât timp a apărut. După mai multe analize realizate în colaborare cu medicul ei de familie a fost diagnosticată cu limfom. Este foarte important să se pună întrebări. Lasă deoparte jena pentru că viața ta ar putea fi în pericol”, spune dr. Dana Jacoby, ginecolog din New Jersey.