Steve Irwin ar fi mândru: Băiatul său e fotograf premiat, iar imaginile lui sunt uimitoare

Robert Irwin, în vârstă de 14 ani, a moștenit pasiunea tatălui său pentru animale. Fotografiile lui sunt încântătoare.

Moștenind dragostea tatălui său pentru natură, Robert l-ar fi făcut tare mândru pe acesta. La 17 ani, fiul celebrului naturalist australian este un fotograf premiat pentru imaginile foarte reușite pe care el le publică pe Instagram sau pe site-ul său și nu-i deloc surprinzător că oamenii îi adoră munca. Robert Irwin este foarte talentat și în mod cert vom tot auzi lucruri frumoaase despre el.Atras de animale de la o vârstă fragedă, Robert continuă munca de popularizare a naturii începută de tatăl său și călătorește cu familia lui în toată lumea pentru a promova mesajul de conservare a mediului, notează Bored Panda.Familia regretatului naturalist şi prezentator TV australian Steve Irwin, supranumit "Vânătorul de crocodili", a lansat o emisiune de televiziune dedicată activităţilor de conservare a naturii şi de protejare a animalelor sălbatice. Intitulată "Crikey! It's the Irwins", emisiunea îi prezintă pe Terri - văduva lui Steve Irwin - şi pe cei doi copii ai cuplului, Bindi şi Robert, în timp ce au grijă de animalele care trăiesc la Australia Zoo din Queensland, dar şi în timp ce se aventurează într-o serie de expediţii în natură.Emisiunea "Crikey! It's the Irwins" a debutat pe 28 octombrie pe postul de televiziune Animal Planet.Bindi Irwin, care a avut în trecut propria emisiune de televiziune, poate fi văzută în timp ce lucrează la spitalul acelei grădini zoologice. Fratele ei a spus că familia Irwin va călători şi în străinătate în cadrul noului show TV.Steve Irwin, ale cărui documentare despre animale au fost extrem de populare în lumea întreagă, a murit în 2006, la vârsta de 44 de ani, după ce a fost înţepat în inimă de acul unei pisici de mare în timpul unei filmări ce avea loc în zona Marii Bariere de Corali din nordul Australiei., a declarat Bindi Irwin despre activitatea de conservare a naturii desfăşurată de familia sa., a mai spus Bindi Irwin înainte de lansarea emisiunii.