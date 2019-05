Sfârșitul erei „Game of Thrones“, cea mai grea bătălie pe care Kit Harington trebuie s-o ducă. Și un singur inamic: el însuși

Starul este cel mai mare fan al seriei „Game of Thrones“. Sfârșitul serialului de care a devenit dependent l-a scufundat în depresie.

În "Game Of Thrones" el a fost ultimul erou rămas în picioare, dar în viața reală Kit Harington e la pământ și s-a internat într-o clinică de recuperare pentru a-și regăsi echilibrul. Va reuși să se ridice? - se întreabă cei de la Daily Mail, încercând să găsească niște semne bune.



Ianuarie anul acesta. Într-o noapte ploiasă, în New York, un tip cu o figură foarte familiară și cu accent englezesc tocmai a dat de bucluc într-un bar - vrea cu tot dinadinsul să joace biliard, dar ce caută el să facă n-are nicio legătură cu ceea ce se joacă acolo și, deși i se explică clar regulile, o ține pe a lui, devenind tot mai agitat, așa că personalul de securitate îl dă afară. Imaginile video înregistrate în local arată că era atât de beat, că abia mai putea să meargă.



Omul-problemă este Kit Harington, starul care a făcut nouă milioane de euro jucând în cel mai de succes serial de televiziune din toate timpurile. Proprietarul barului a spus cu indulgență că acesta fusese "supraîncărcat" într-un alt bar, iar acolo a luat un pahar cu whisky pentru el și a dat de băut pentru toată lumea aflată înăuntru, a lăsat un bacșiș bun și inițial era amabil. "Jocul se numește <<Killer>> și fiecare jucător are dreptul la o lovitură, dar Harington a vrut să continue să joace. Când echipa a observat cât de băut era, l-a rugat politicos să plece, iar doi angajați l-au ajutat să iasă", a povestit omul.



Petrecerea s-a terminat acum. Harington se află într-o clinică de lux din Connecticut unde tratamentul costă 120.000 de dolari pe lună.



Momentul în care a avut loc incidentul cu biliardul nu a venit întâmplător, scrie Daily Mail. Actorul filma de câteva luni pentru sezonul opt al serialului la care lucra de nouă ani.



Fiul unui baron englez, Kit a intrat în actorie aproape imediat după absolvirea școlii de dramaturgie. Echipa cu care a lucrat la GOT era familia lui și s-a căsătorit cu partenera și iubita de pe ecran, actrița Rose Leslie, în 2016, după ce ei s-au îndrăgostit pe platourile de filmare. Fără nicio exagerare, "Game of Thrones" era lumea lui și în lumea asta el a devenit mare. Harington iubea la nebunie ceea ce făcea și devenise dependent de această producție.



Sfârșitul serialului l-a distrus, însă. Deși era conștient că va veni și ziua ultimului episod, Kit n-a fost niciodată pregătit pentru acest pas, pentru ultima scenă. Cuvintele sale, rostite după terminarea filmărilor, au redat cât se poate de bine ceea ce simțea: "Inima mea e frântă. Iubesc acest serial mai mult decât orice. Pentru mine nu a fost niciodată o slujbă, e viața mea."



Ultimul episod a fost difuzat pe 19 mai, dar Kit s-a internat în clinica exclusivistă din apropierea orășelului american Madison în urmă cu o lună, după ce a terminat turneul de promovare al ultimei serii.

Așadar, starul care l-a interpretat timp de opt ani pe Jon Snow se afla deja sub tratament când au fost difuzate ultimele episoade.Terapia în clinica de lux costă 120.000 de dolari pe lună și îi ajută pe pacienți să se descurce cu stresul și cu emoțiile negative. Un prieten al actorului a declarat pentru Page Six că Harington s-a internat în primul rând pentru tratarea stresului, dar și pentru a scăpa de dependența de alcool.Potrivit Daily Mail, actorul poate ieși și reveni oricând în centrul situat lângă orașul Madison. El a fost văzut pe 19 mai în această localitate, în timp ce cumpăra niște cărți dintr-o librărie și le-a spus angajaților care l-au recunoscut că se afla în vacanță.Kit este susținut pe toată perioada tratamentului de soția lui., a spus sursa citată de NY Post.Sfârșitul serialului l-a devastat pe Harington. Lumea lui s-a prăbușit, dar declinul nu s-a produs brusc - cu fiecare episod care îi ridica și mai mult faima la o înălțime amețitoare, pe care el n-o crezuse niciodată posibilă, căderea lui devenea mai dură.Kit a aflat soarta personajului său în ultima clipă, înainte de a filma ultimul episod.Copleșit de emoții, actorul în vârstă de 32 de ani a început să plângă. Într-un documentar de două ore difuzat de HBO despre finalul serialului sunt câteva secvențe în care Harington izbucnește în lacrimi când descoperă că personajul său o va ucide pe iubita sa, Daenerys Targaryen, interpretată de Emilia Clarke.Sfârșitul serialului l-a lăsat pe actorul britanic în fața pustiului: dintr-o dată, nu mai avea nimic de făcut, iar programul lui era complet liber. A scris niște show-uri TV cu prietenul său, Dan West, cu care a fost și coleg la școala de dramaturgie, dar de jucat nu găsea nimic. Se ivise o ocazie să ia rolul lui Batman, dar până la urmă se pare că rivalul Robert Pattinson i-a suflat șansa asta.Pe deasupra, faima pe care a câștigat-o cu "Game of Thrones" l-a apăsat tot timpul pe Harington. El a declarat cândva că primul sezon a fost cel mai distractiv de filmat pentru el, fiindcă atunci nu știa nimeni cine era. Azi, dacă se aude că e într-un hotel anume, se strâng imediat 500 de fani ca să-l vadă și când e rugat să facă poze cu ei, refuză întotdeauna, scrie Daily Mail., a explicat el.