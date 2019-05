Cum s-a plimbat Brad Pitt prin Veneția: A dormit dus într-o barcă - FOTO

Starul a închiriat o șalupă și a tras un pui de somn, cu șapca trasă pe față și legănat de valuri.

Brad Pitt a vizitat Veneția, dar nefiind la primul tur prin acest oraș, și-a permis luxul de a se plimba și de a trage un somn pe cinste, legănat de valuri.Îmbrăcat casual, cu jeanși negri și un tricou bej tras peste un bluzon alb, actorul în vârstă de 55 de ani a luat o șalupă-taxi și în timp ce ambarcațiunea străbătea canalele venețiene, el s-a întins frumos pe spate și a adormit cu șapca pusă pe față.Obosit și legănat de valuri, Pitt a avut parte de un tur de neuitat; chiar dacă n-a văzut nimic, experiența i-a prins bine și mai mult ca sigur nu regretă deloc că a ales acest mod de a-și încărca bateriile.Cu ceva timp înainte, Brad Pitt a vizitat o expoziție alături de un prieten, sculptorul britanic Thomas Houseago, în vârstă de 47 de ani. Prietenia lor a fost în atenția presei în 2017, când s-a scris că Houseago l-a ajutat pe Pitt să treacă peste amărăciunea divorțului de Angelina Jolie, primindu-l să sculpteze cu el câteva lucrări într-un atelier de artă din Los Angeles, notează Daily Mail Ziarul citat a scris atunci că starul a stat închis în atelier timp de 15 ore, lucrând până în zori și ascultând muzică cu tonuri triste compusă de artistul indie Bon Iver și piesa "Just To Satisfy You", de Waylon Jennings.Brad Pitt a fost prezent la Cannes, săptămâna trecută, unde a participat, alături de actorii Leonardo DiCaprio, Brad Pitt şi Margot Robbie, la premiera filmului "Once Upon a Time in Hollywood", regizat de Quentin Tarantino., a spus Brad Pitt despre colaborarea cu Tarantino., a continuat starul.Brad Pitt a mai jucat în "Inglorious Basterds" (2009) al lui Tarantino, alături de Diane Kruger şi Christoph Waltz, un alt actor preferat al cineastului.Acţiunea filmului scris şi regizat de Quentin Tarantino are loc la finalul anilor 1960 şi este centrată pe un actor al cărui succes e de domeniul trecutului (DiCaprio), care joacă într-un serial western, şi dublura lui (Pitt).Coincidenţa face ca personajul lui DiCaprio, Rick Dalton, să fie vecin cu cel interpretat de Margot Robbie - Sharon Tate - starletă şi soţia lui Roman Polanski ucisă de secta lui Charles Manson.Foto: Daily Mail