Bobul asimetric este iar în tendinţe. Cum îl poartă vedetele

Vrei să te tunzi în această vară, dar nu știi ce look să alegi? Există numeroase trenduri pentru acest sezon, de la tunsori cu breton, bobul drept și părul tuns în scări.





Mandy Moore





Bebe Rexha





Demi Lovato





Charlize Theron





Selma Blair

Dar o tunsoare se face în mod deosebit remarcată în rândul celebrităților. Este vorba despre bobul asimetric, o tunsoare care ar putea fi alegerea perfectă pentru tine dacă ești în căutarea unui stil modern și interesant.Unele vedete au adoptat deja acest look și sunt o sursă bună de inspirație. Dar nu este neapărat necesar ca una dintre părți să fie mai lungă decât cealaltă pentru a încerca acest stil.Hairstylistul Devin Toth declară pentru popsugar.co.uk că și un bob cu vârfuri drepte poate fi transformat într-unul asimetric. Tot ce trebuie să faci este să-ți dai părul după o ureche și să-l fixezi cu agrafe. Vei lăsa impresia că ai o tunsoare asimetrică, deși părul tău este tuns tot la aceeași lungime.Iată câteva dintre vedetele care au adoptat bobul asimetric, fie cu ajutorul tunsorii sau coafurii:Actrița Mandy Moore s-a tuns la începutul lunii martie și a optat pentru un bob care pare asimetric atunci când își schimbă cărarea pe partea dreaptă sau stângă.Tunsoarea bob purtată de cântăreața americană Bebe Rexha poate fi foarte simplu transformată într-una asimetrică.Artista pop și-a dat părul după ureche și l-a fixat cu o agrafă de tip statement.Demi Lovato le-a prezentat fanilor săi de pe Instagram noul tatuaj de braț, dar aceștia au observat că artista are și o nouă tunsoare, nu doar un nou tatuaj. Demi poartă un bob lung asimetric, cu o cărare pe mijloc, după ce a avut ani la rând părul lung.Charlize Theron a surprins pe toată lumea la Gala Premiilor Oscar din acest an cu noul său look. Actrița care este cunoscută de mulți ani drept una dintre cele mai frumoase blonde de la Hollywood s-a tuns scurt și și-a vopsit părul într-o nuanță de șaten închis.Charlize a ales o tunsoare bob scurtă cu aspect asimetric.Actrița Selma Blair arată excelent cu noua sa tunsoare, un bob scurt care pare asimetric atunci când părul este dat după o ureche și este trasată o cărare pe o parte.