Robert De Niro divorţează după 21 de ani de căsnicie

Actorul american şi soţia sa, actriţa şi cântăreaţa Grace Hightower, divorţează după 21 de ani de căsnicie.

Robert De Niro, în vârstă de 75 de ani, şi Grace Hightower, în vârstă de 63 de ani, s-au separat de mai mult timp, anunță Page Six . Cei doi vor face un anunț în acest sens în următoarele săptămâni.Starul filmului "Taurul furios/ Raging Bull" a venit luni, la un eveniment din New York, fără soția lui, fostă stewardesă.Premiat cu Oscar pentru "The Godfather: Part II / Nașul: Partea a II-a" (1974) şi "Raging Bull / Taurul furios" (1980), De Niro s-a căsătorit în 1997 cu Hightower, cunoscută pentru serialul "NYPD Blue" şi rolurile din lungmetrajele "Precious" şi "The Paperboy". Ei au un fiu în vârstă de 20 de ani şi o fiică în vârstă de 6 ani.Cei doi s-au mai despărţit înainte, De Niro a depuse actele pentru divorţ în 1999. Cinci ani mai târziu, el şi Hightower şi-au reînnoit jurămintele, notează Daily Mail Acesta este al doilea mariaj al actorului.El a mai fost căsătorit 12 ani cu Diahnne Abbott, cu care are doi copii. De Niro mai are doi băieți gemeni cu Toukie Smith. Hightower nu a mai fost căsătorită anterior.Actorul, regizorul şi producătorul Robert De Niro este considerat unul dintre cei mai talentaţi şi mai influenţi cineaşti din toate timpurile. Dublu câştigător al premiului Oscar, De Niro a făcut multe alte roluri memorabile, mai ales în regia lui Martin Scorsese, în filme precum "Şoferul de taxi/ Taxi Driver" (1976), "Băieţi buni/ Goodfellas" (1990), "Promontoriul groazei/ Cape Fear" (1991) şi "Casino" (1995), notează Mediafax.El este, de asemenea, unul dintre fondatorii celebrului Festival Internaţional de Film Tribeca de la New York, înfiinţat în 2002.Foto: Hepta