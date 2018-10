Jon Bon Jovi a cules via: Starul rock face vin rosé în sudul Franței

Rockerul s-a pus pe treabă: el a cules via din podgoria pe care o deține în sudul Franței, unde face un vin rosé cu care vrea să cucerească piața.

De pe scenă, la munca în agricultură: cine și l-ar fi imaginat pe Jon Bon Jovi culegând de zor via. La 56 de ani, starul și-a găsit o nouă pasiune - cultivarea viței de vie și obținerea vinului. Iar săptămâna aceasta, el a cules strugurii din podgoria pe care o deține în sudul Franței.



Împreună cu fiul său, Jesse, în vârstă de 23 de ani, Bon Jovi s-a relaxat bucurându-se de aerul curat, de pământul roditor și de strugurii care vor da un vin ce promite mult. Cei doi au cules via din regiunea Languedoc și speră să dea lovitura cu vinul lor rosé Hampton Water, o marcă lansată la începutul acestui an. Bon Jovi se bazează pe priceperea expertului francez Gerard Bertrand, cu care s-a asociat.



Ideea i-a venit starului în timp ce îşi petrecea vacanţa cu familia în Hamptons (New York) şi savura un pahar de vin, numit Hampton Water, alături de Jesse, fiul său în vârstă de 23 de ani. După ce a călătorit în sudul Franţei şi a testat mai multe vinuri rosé, rockerul l-a descoperit pe Gerard Bertand, cu care şi-a dat seama că are multe lucruri în comun. "Am descoperit că împărtăşim aceeaşi dragoste pentru familie, mâncare, prieteni şi, bineînţeles, un vin bun şi muzică grozavă", a declarat Bon Jovi.



După înființarea mărcii, Jon și Jesse au discutat cu cei mai importanți chefi din Olanda și au făcut un turneu european, căutând piețe de desfacere pentru Hampton Water și semnând contracte.

Potrivit ziarului britanic Daily Mail , vinul lui Bon Jovi a stârnit interes, iar la începutul anului viitor va ajunge în Australia, Japonia, Olanda, Belgia, Marea Britanie și Germania.

După ce s-au ocupat de marketing, rockerul și fiul lui au trecut la "munca de jos" și, asistați de Gerard Bertrand, au luat fiecare câte o foarfecă și au început să taie strugurii. Când a umplut găleata, artistul a golit-o în cuva din remorcă. Chiar dacă a părut mai interesat decât fiul său de cules, cei doi n-au lucrat cu "normă întreagă", ei fiind de altfel îmbrăcați ca de oraș, nu pentru munca în vie.



Cât s-au aflat în podgorie, Jon, Jesse și Bertrand au luat masa la restaurantul cu trei stele Michelin condus de Chef Gille Goujon, rockerul mărturisind că punctul culminant al călătoriei sale a fost momentul în care a cules cu mâinile lui strugurii.