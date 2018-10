Jessica Alba are o casă de închiriat: Cât cere pe lună vedeta

Actrița în vârtă de 37 de ani caută chiriaș pentru o casă pe care o deține în Beverly Hills. Iată cât cere pe lună și ce oferă!

Vedeta, a cărei avere este estimată la 200 de milioane de dolari, a cumpărat casa în 2002, cu 1,1 milioane de dolari. Ea dorește acum să o închirieze cu 11.000 de dolari pe lună.Cu o suprafață de 212,4 metri pătrați, locuința este complet mobilată și utilată. Are trei dormitoare, două băi și o toaletă de serviciu, dispuse pe patru etaje.Casa are o încăpere largă, o combinație între living și sală de mese, cu un cămin din piatră, o bucătărie mică dar complet echipată cu aparatură din inox. Un etaj mai jos există un lounge cu bar, masă de biliard și un televizor cu ecran de 80 de inci, unde Jessica obișnuia să stea cu familia.Actrița a scos proprietatea la închiriere prin intermediul agenției sale imobiliare, Alba Realty, condusă de părinții săi, Mark și Cathy Alba, relatează agenția IMP Features.Jessica și soțul ei, producătorul de film Cash Warren, dețin mai multe proprietăți. Ei locuiesc actualmente într-o vilă uriașă de 743 de metri pătrați, cu șapte dormitoare și opt băi, plus una de serviciu, din apropiere de Beverly Hills, pe care au cumpărat-o anul trecut, cu 9,94 milioane de dolari.Actriţa a născut, în ultima zi a anului trecut, un al treilea copil, un băiat pe nume Hayes.Waren şi Alba sunt căsătoriţi din 2008 şi mai au două fiice, Honor, de 9 ani, şi Haven, de 6 ani.Jessica Marie Alba, născută pe 28 aprilie 1981, este o actriţă, model şi femeie de afaceri americană. A devenit cunoscută la vârsta de 19 ani după ce a jucat rolul principal în serialul SF "Dark Angel", produs de cineastul James Cameron, care i-a adus numeroase trofee internaţionale, inclusiv Teen Choice Award şi Saturn Award, alături de o nominalizare la Globul de Aur.Jessica Alba a realizat apoi o tranziţie cu succes la marele ecran şi s-a remarcat în pelicule cu mare succes de public, precum "Honey", "Sin City", filmele din franciza "Fantasic Four" şi "Good Luck Chuck".Foto: Hepta