Jennifer Lopez are cu ce se lăuda la aproape 50 de ani: „Am avut grijă de mine și se vede“

Cântăreața mai are un pas până va împlini 50 de ani, dar arată amețitor într-o ședință foto în care își etalează formele perfecte.

În cel mai recent interviu pe care l-a acordat, Jennifer Lopez nu se ferește să se laude, dar are toate motivele pentru a fi mândră. La 49 de ani, tot mai aproape de bariera psihologică a etapei 50, vedeta arată cu 20 de ani mai tânără și e într-o formă de invidiat. Pentru asta muncește și, spune ea, rezultatele îi recompensează efortul. "Am avut grijă de mine și se vede", a declarat ea pentru revista InStyle.



Nici n-a terminat bine ce avea de spus, că miercuri artista era deja în sala de fitness, unde a tras zdravăn ca să se mențină în formă. Ea a postat pe Instagram o înregistrare video în care arată ce exerciții face. "Halloween dansând și antrenându-mă", a scris Lopez alături de imaginile în care apare în timp ce își face exercițiile.

Înregistrarea de la sală vine după ce vedeta a pozat pentru InStyle într-o rochie foarte îndrăzneață, de un verde strălucitor, care îi acoperea doar bustul. Ea a fost nevoită să-și acopere posteriorul cu o palmă. Într-o altă ipostază, la fel de provocatoare, Jennifer Lopez apare în aceeași ținută, de această dată pozată frontal, în care i se vede linia unduitoare a corpului.



Vedeta a declarat pentru ediția din decembrie a revistei că muncește foarte mult ca să arate bine, împărtășind câteva dintre trucurile sale de frumusețe - nu consumă cafeină, evită alcoolul și se asigură că doarme suficient. Însă chiar dacă se antrenează aproape în fiecare zi, ea mărturisește că tot i se întâmplă să mai aibă dureri de spate.



Lopez a vorbit și despre celebrele sale forme generoase. "În familia mea, formele erau glorificate, erau o parte a educației. Așa era, Jennifer avea un fund mare și era bine așa", a explicat ea.



J Lo a mai vorbit și într-un interviu din luna mai, publicat de aceeași revistă, despre faptul că are un corp cu forme proeminente. Ea a mărturisit că a avut dintotdeauna tendinţa de a aduna câteva kilograme în plus, dar cu timpul, formele sale au devenit apreciate chiar dacă au depăşit standardele din industria muzicală. La început, însă, n-a fost deloc uşor, fiindcă i s-a recomandat să slăbească, dar ea a refuzat să ia în seamă criticile. "Nu m-a deranjat deloc. Dar am primit o grămadă de reproşuri de la cei din industrie. Îmi spuneau <<ar trebui să dai jos câteva kilograme>> sau <<Trebuie să faci asta sau aialaltă>>. Până la urmă, am ajuns în punctul în care am zis <<Asta sunt eu. Aşa arăt>> ", a spus ea. "Toţi cei cu care am copilărit arătau aşa şi toţi erau frumoşi pentru mine. Nu vedeam nimic greşit în asta. Şi tot nu văd!", a continuat artista.



Lopez a mai spus că sprijinul mamei şi al bunicii sale a fost fundamental pentru ca ea să-şi păstreze încrederea în imaginea sa şi că în familia sa o femeie frumoasă era o femeie cu forme voluptoase: "Tata adora corpul mamei mele - toţi bărbaţii din familia noastră iubeau corpurile femeilor. Să ai forme şi să nu fii înaltă de doi metri n-a fost niciodată mare lucru pentru ei; de fapt, era ceva ce merita sărbătorit. Şi mai târziu, când am adus asta în faţa întregii lumi, nu încercam să transmit vreun mesaj. Eram doar eu însămi."



Vedeta speră să-i transmită acest mod de a fi şi fiicei sale în vârstă de 10 ani, Emme Muñiz: "Cel mai important lucru pe care vreau să îl înveţe este să se iubească şi să se respecte în primul rând pe ea şi să se asigure că obţine respectul celorlalţi. Reţelele de socializare sunt amuzante, dar la sfârşitul zilei trăieşti tot într-o lume reală, unde ai un grup de prieteni şi familia. Încerc să o ajut să se concentreze pe lucrurile care contează: să fie un om bun, o prietenă bună, o fiică bună, să fie fericită şi să facă ceea ce iubeşte."